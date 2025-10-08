Una inquietante visita captada en cámara: 3I/Atlas en una foto sin precedentes

El sábado 4 de octubre un hecho sin precedentes cambió por completo los controles rutinarios del robot explorador de la NASA que opera en Marte desde 2021. Al dirigir la cámara de navegación hacia arriba, el rover logra revelar un peculiar halo luminoso que cruza el cielo del Planeta. Si bien no existe una confirmación oficial, los expertos coinciden en que es el recién descubierto cometa interestelar 3I/Atlas.