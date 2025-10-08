Secciones
Una inquietante visita captada en cámara: 3I/Atlas en una foto sin precedentes

Una foto comenzó a circular entre la comunidad astronómica y sus aficionados. Todo parecería indicar que se trata del esquivo e histórico cometa.

La imagen captada por la Navcam de Perseverance mostró una misteriosa franja luminosa que podría ser el cometa interestelar 3I/ATLAS. La imagen captada por la Navcam de Perseverance mostró una misteriosa franja luminosa que podría ser el cometa interestelar 3I/ATLAS. Imagen: NASA/JPL-Caltech/DW News
El rover Perseverance que pasea por Marte parece haber capturado la imagen que pasará a la historia. Mientras el cielo oscuro y silencioso del Planeta Rojo se muestra imperturbable, algo parece romper con esa tranquilidad. Una franja luminosa surca el cielo marciano, lo que todo parece apuntar a una única conclusión: es el esquivo cometa 3I/Atlas el que visita al astro vecino.

El sábado 4 de octubre un hecho sin precedentes cambió por completo los controles rutinarios del robot explorador de la NASA que opera en Marte desde 2021. Al dirigir la cámara de navegación hacia arriba, el rover logra revelar un peculiar halo luminoso que cruza el cielo del Planeta. Si bien no existe una confirmación oficial, los expertos coinciden en que es el recién descubierto cometa interestelar 3I/Atlas.

Sin menciones de la NASA por la aparición histórica

Apenas en julio de este año los astrónomos pudieron detectar un visitante ajeno al sistema solar y es el tercer foráneo que detectamos en la historia desde este rincón cósmico. De acuerdo con los informes astronómicos, 3I/Atlas habría llegado a su máxima aproximación a nuestro sistema entre 30 y 38 millones de kilómetros de Marte.

Tanto la NASA como el Laboratorio de Propulsión a Chorro no hicieron mención alguna a lo que pudo detectar la Navcam de Perseverance. Desde DW News advierten que el motivo no es cósmico o por alguna prudencia científica, sino por las dificultades que atraviesan los 15.000 trabajadores de la agencia espacial.

La comunidad científica está de acuerdo

Sin embargo, las imágenes en bruto siguen disponibles para el público, y eso permitió que aficionados y astrónomos independientes se pongan manos a la obra. Uno de ellos, Simeon Schmauß, aseguró en la red social Bluesky haber detectado el cometa tras apilar 20 imágenes de la Mastcam-Z del rover.

"¡Creo que Perseverance pudo haber avistado anoche desde Marte el cometa interestelar 3I/ATLAS! Después de apilar 20 imágenes de Mastcam-Z, encontré una tenue mancha de luz en la constelación Corona Borealis, cerca de la ubicación donde se esperaba que estuviera el cometa", compartió Schmauß.

Por su parte, el Dr. Avi Loeb, del Centro de Astrofísica Harvard & Smithsonian, aseguró que la cámara HiRISE del Mars Reconnaissance Orbiter, según la información disponible, también tomó imágenes del cometa el 3 de octubre, aunque aún no han sido publicadas.

"El píxel más brillante de la imagen HiRISE proporcionará la mejor restricción hasta ahora sobre el área de 3I/ATLAS", escribió el astrónomo en su blog.

Temas la NASA
