¿Qué le está pasando al cometa 3I/Atlas? El extraño fenómeno que alertó a los astrónomos

El fascinante asteroide 3I/Atlas trajo con su visita, muchas respuestas y más incógnitas sobre la génesis del mundo galáctico que conocemos. Ahora su comportamiento trae nuevas pistas sobre los componentes básicos de la vida fuera de nuestro sistema solar y la evolución de los cometas interestelares.
Los investigadores descubrieron que el cometa interestelar 3I/Atlas comenzó a expulsar agua de forma inusualmente temprana antes de acercarse al Sol. A partir de las observaciones iniciales del Telescopio Espacial James Webb, los astrónomos revelaron que el cometa presenta una alta proporción de dióxido de carbono (CO2) a agua (H20).
Agua en un cometa interestelar
En el nuevo estudio, publicado el 30 de septiembre en The Astrophysical Journal Letters, los investigadores exploraron la actividad hídrica en el cometa y proporcionaron la primera evidencia clara de que estaba perdiendo agua a pesar de encontrarse aún notablemente lejos del Sol.
"Cuando detectamos agua, o incluso su tenue eco ultravioleta, OH, proveniente de un cometa interestelar, estamos leyendo una nota de otro sistema planetario", declaró Dennis Bodewits, coautor del estudio y profesorde física en la Universidad de Auburn en Alabama. "Nos indica que los componentes químicos de la vida no son exclusivos del nuestro"
Un "chorro" a toda potencia
Según detallaron desde Live Science, el observatorio espacial Neil Gehrels Swift de la NASA detectó gas hidroxilo (OH), un subproducto ultravioleta del agua, que salía del cometa cuando estaba casi tres veces más lejos del Sol que la Tierra (a 2,9 unidades astronómicas de distancia), mucho más lejos que la región de nuestro sistema solar donde el hielo de agua normalmente se convierte en gas cuando pasan los cometas .
Los investigadores calcularon que el cometa estaba arrojando alrededor de 40 kilogramos de agua por segundo, lo que equivale aproximadamente a una manguera contra incendios funcionando a toda potencia, según el comunicado publicado por los investigadores.
Desde su descubrimiento en julio, los científicos utilizaron diversos telescopios para comprender al máximo el 3I/ATLAS. Sus hallazgos indican que el cometa se desplaza a través de nuestro sistema solar a velocidades superiores a los 210 000 km/h (130 000 mph) en una trayectoria inusualmente plana y recta .