¿Qué le está pasando al cometa 3I/Atlas? El extraño fenómeno que alertó a los astrónomos

Un "chorro" a toda potencia

Según detallaron desde Live Science, el observatorio espacial Neil Gehrels Swift de la NASA detectó gas hidroxilo (OH), un subproducto ultravioleta del agua, que salía del cometa cuando estaba casi tres veces más lejos del Sol que la Tierra (a 2,9 unidades astronómicas de distancia), mucho más lejos que la región de nuestro sistema solar donde el hielo de agua normalmente se convierte en gas cuando pasan los cometas .