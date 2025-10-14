Hamas entregó los cuerpos de otros cuatro rehenes israelíes, pero aún retiene a una veintena

Según el diario The Israel Times, los ataúdes fueron recogidos por la Cruz Roja en la ciudad de Gaza y trasladados a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que ahora procederán a inspeccionar los restos antes de cubrirlos con banderas israelíes y realizar una breve ceremonia religiosa encabezada por un rabino militar. Luego, los cuerpos serán analizados e identificados para confirmar su pertenencia a los rehenes asesinados.