Hamas entregó los cuerpos de otros cuatro rehenes israelíes, pero aún retiene a una veintena

El ejército israelí informó este martes que sus tropas recibieron, a través de la Cruz Roja, cuatro ataúdes con los supuestos cuerpos de rehenes israelíes que permanecían retenidos por milicianos palestinos en Gaza. La entrega se enmarca en el acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Israel y Hamas, aunque el grupo armado aún retiene los cuerpos de al menos una veintena de cautivos fallecidos.
Según el diario The Israel Times, los ataúdes fueron recogidos por la Cruz Roja en la ciudad de Gaza y trasladados a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que ahora procederán a inspeccionar los restos antes de cubrirlos con banderas israelíes y realizar una breve ceremonia religiosa encabezada por un rabino militar. Luego, los cuerpos serán analizados e identificados para confirmar su pertenencia a los rehenes asesinados.
Por el momento, Hamas no reveló la identidad de las víctimas entregadas. Sin embargo, fuentes militares israelíes estiman que aún permanecen en el enclave unos 20 rehenes fallecidos, entre ellos el argentino Lior Rudaeff, quien fue asesinado durante el brutal ataque del 7 de octubre de 2023.
El lunes, el grupo palestino ya había entregado a 20 rehenes vivos y cuatro cuerpos, en lo que Israel consideró un incumplimiento parcial del tratado. Las autoridades israelíes confirmaron entonces que los restos correspondían a Guy Illouz, de 26 años, y al ciudadano nepalí Bipin Joshi, de 23.
Poco después, Hamas informó que también había devuelto los cuerpos de Yossi Sharabi y del capitán Daniel Pérez, oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel.
En los últimos días, el grupo armado palestino advirtió que encontrar todos los cuerpos de los rehenes muertos resulta cada vez más difícil, debido a la magnitud del conflicto y a los bombardeos que devastaron amplias zonas de Gaza durante los últimos dos años.
Israel acusa a Hamas de incumplir el acuerdo
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, acusó al grupo islamista de violar los términos del acuerdo al entregar únicamente cuatro cadáveres.
“El anuncio de Hamas sobre el esperado regreso de cuatro cadáveres hoy es un incumplimiento de los compromisos. Cualquier retraso o evasión deliberada se considerará una grave violación del acuerdo y se responderá en consecuencia”, advirtió Katz en su cuenta de X (ex Twitter).
La misma denuncia fue planteada por familiares de los cautivos, que reclaman el regreso de todos los cuerpos para darles sepultura. “La tarea urgente en la que estamos todos comprometidos es garantizar el regreso a casa de todos los rehenes fallecidos”, afirmó el ministro, en sintonía con el reclamo de las familias.
Mientras tanto, Israel mantiene su presión diplomática y militar sobre Hamas para que cumpla la totalidad del pacto y devuelva tanto a los rehenes vivos como a los restos de quienes perdieron la vida en el cautiverio.