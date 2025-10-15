Pablo Laurta habló sobre el doble femicidio de Córdoba: su escalofriantes frase

El principal sospechoso del doble femicidio ocurrido en Córdoba, Pablo Laurta, rompió el silencio este miércoles en un acto de total frialdad y desprecio por las víctimas, justo antes de su traslado a la ciudad de Concordia, Entre Ríos. El hombre de origen uruguayo, buscado con una captura internacional de Interpol y con antecedentes de una denuncia por violencia de género de hace tres años, fue detenido el domingo en un hotel de Gualeguaychú.