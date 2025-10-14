Habló la madre de Pablo Laurta, el femicida de Córdoba: "No puedo creer que haya parido a un asesino"

Estrella Laurta Varela, madre de Pablo Laurta, el hombre acusado del doble femicidio de Luna Giardino, de 26 años, y Mariel Zamudio, de 54, rompió el silencio desde Canelones, Uruguay, con una declaración desgarradora: "No puedo creer que haya parido a un asesino", afirmó. Con la voz quebrada por el llanto, pidió que su hijo reciba la pena máxima: cadena perpetua.
"Esto parece sacado de una serie de Netflix, algo que ves desde lejos y de repente te golpea en carne propia", dijo Laurta Varela. "Hoy mi nieto está solo. Sin su madre, Luna, sin su abuela Mariel, y con un padre que las asesinó cruelmente. Estoy deshecha", agregó.
La mujer, visiblemente afectada, luchaba por comprender cómo su hijo pudo cometer semejante atrocidad. "No es la persona que yo crié", afirmó al revelar que su relación con Pablo era distante desde hacía años. "Desde 2010, y hasta después de que naciera Pedro (el hijo de Pablo y Luna), no tuve contacto con él. Yo intentaba acercarme, pero él no. Supe del nacimiento de mi nieto a través de Luna, por redes sociales, porque Pablo nunca me lo contó", detalló.
El bienestar de su nieto
La mayor preocupación de Estrella Laurta Varela es el bienestar de su nieto Pedro, quien fue hallado en Entre Ríos, luego de ser raptado por su padre tras cometer el crimen. "Mi nieto es mi vida, lo único que quiero es que esté bien. ¿Cómo se explica algo así a un niño?", se lamentó. "Lo abrazaría y le diría que la abuela Estrella lo quiere, le mostraría las fotos de cuando nos vimos", aseguró.
Según su relato, se enteró de la tragedia el domingo por la tarde, al recibir un mensaje perturbador de una ex compañera de trabajo. Inicialmente, temió que su hijo se hubiera suicidado.
Laurta Varela reveló que Pablo "no aceptaba que Luna se hubiese ido a vivir con su madre a Córdoba" y que, a principios de 2024, había sido arrestado por desacato tras irrumpir en la casa de Giardino. "Pedí que le hicieran una pericia psiquiátrica, que no se la hicieron, que no lo soltaran, que lo llevaran a un lugar con asistencia psicológica. Mirá en lo que terminó", dijo.
También expresó el temor que sintió cuando su hijo huyó con el niño. "Cuando vi que había matado a Mariel y a Luna y se había llevado a Pedro, pensé: ‘No lo va a matar a Pedro, se quiere quedar con Pedro’", admitió.
Además atribuyó los crímenes al odio acumulado por Pablo, alimentado por la distancia de su hijo y la relación fallida con Luna. "Creo que el odio que él generó en estos años, que no pudo ver a Pedro y que no se pudieron vincular, él empezó a generar un odio hacia Luna y hacia Mariel", remarcó.
La madre también se desvinculó de las ideas del grupo "Varones Unidos" al que pertenecía su hijo. "Empecé a leer el sitio web y era una atrocidad. Eran cosas de las que nunca se habló en mi casa", señaló. Remarcó que la crianza de Pablo estuvo a cargo de su abuela y su madre debido a sus largas jornadas laborales, desligándose de la responsabilidad por las acciones de su hijo.
Con lágrimas en los ojos, Estrella Laurta Varela concluyó: "Es un asesino, yo no lo crié para eso", reafirmando su pedido de "cadena perpetua, sin que pueda salir" para el femicida.