Habló la madre de Pablo Laurta, el femicida de Córdoba: "No puedo creer que haya parido a un asesino"

La mujer, visiblemente afectada, luchaba por comprender cómo su hijo pudo cometer semejante atrocidad. "No es la persona que yo crié", afirmó al revelar que su relación con Pablo era distante desde hacía años. "Desde 2010, y hasta después de que naciera Pedro (el hijo de Pablo y Luna), no tuve contacto con él. Yo intentaba acercarme, pero él no. Supe del nacimiento de mi nieto a través de Luna, por redes sociales, porque Pablo nunca me lo contó", detalló.