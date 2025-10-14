Doble femicidio en Córdoba: la oscura trama de los otros crímenes que se le imputan a Pablo Laurta

El sábado, un hombre llamó a la Policía para informar que había escuchado detonaciones de un arma de fuego en la casa de la joven. Los uniformados se presentaron en el lugar y descubrieron que las dos mujeres habían sido asesinadas a tiros a traición, puesto que no tuvieron tiempo de activar el botón antipánico que les había dado la justicia cordobesa para protegerse. También se dieron cuenta que el pequeño no estaba en el lugar, por lo que sospecharon que el femicida se lo había llevado.