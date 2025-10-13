La madre de Pablo Laurta reveló que había pedido que no lo soltaran: “No puedo creer que di a luz a un asesino”

Aún sin poder asimilar las noticias que llegan desde Argentina, Estrella Varela, madre de Pablo Laurta, habló desde Uruguay sobre el brutal crimen que tiene a su hijo como principal acusado. Laurta está detenido por el doble femicidio de su expareja, Luna Giardino, y la madre de ella, además de haber secuestrado a su hijo, Pedro, de 5 años.
“No puedo creer que yo di a luz a un asesino. No lo puedo creer, no es la persona que yo crié”, dijo Varela en una entrevista con A24, visiblemente conmocionada.
La mujer recordó que en febrero de 2024 su hijo estuvo detenido un mes por desacato a la autoridad, tras violar una restricción perimetral impuesta por su expareja. En ese momento, ella le pidió a las autoridades que no lo liberaran.
“Pedí que lo internaran, que tuviera ayuda psicológica. Pero lo soltaron”, afirmó.
Un historial de violencia y celos
Varela relató que su hijo no aceptaba la separación y que “no toleraba que Luna se hubiese ido”. En aquella ocasión, Pablo fue arrestado tras subirse al techo de la casa de su ex.
“Mi hijo tenía ideas locas. Creía que estaban explotando sexualmente a Pedro. No sé de dónde sacaba eso. Hoy mató a dos mujeres por odio”, sostuvo.
“Mi nieto está solo en el mundo”
Entre lágrimas, la mujer expresó su preocupación por el futuro de su nieto:
“Pedro hoy está sin su madre, sin su abuela y sin su padre, que asesinó cruelmente a las dos. Yo solo quiero verlo y decirle que la abuela Estrella lo ama. Le mostraría las fotos de cuando caminábamos juntos por Canelones”.
El niño, que este martes cumple 6 años, permanece bajo resguardo judicial.
“Mi hijo merece cadena perpetua”
Consultada sobre qué espera de la Justicia, Varela fue contundente:
“Mi hijo se merece cadena perpetua sin posibilidad de salir. Te lo dice una madre. Yo también soy mamá como lo fueron Mariel y Luna”.
La mujer contó que hacía años no tenía contacto con su hijo. “Él se alejó de mí. Entonces empecé a hablar con Mariel, la madre de Luna. Nos comunicábamos las dos abuelas sin que él lo supiera”, detalló.
La relación de Pablo Laurta con el grupo “Varones Unidos”
Durante la entrevista, Varela fue consultada por la agrupación antifeminista Varones Unidos, en la que su hijo militaba.
“Es una atrocidad lo que leí. Yo no tengo nada que ver con eso. En mi casa jamás se enseñaron esas cosas”, afirmó.
Explicó que Laurta “creció rodeado de mujeres” y que le sorprende su adhesión a esas ideas. “Luna conocía esa página y a veces compartía publicaciones parecidas, tal vez para agradarle a él”, señaló.
Un pedido de auxilio que nadie escuchó
El relato de Estrella Varela suma un nuevo capítulo a la historia de violencia, omisiones y advertencias ignoradas que culminó en el doble femicidio de Córdoba.
“Yo pedí ayuda. Les rogué que no lo soltaran. Y hoy hay dos mujeres muertas”, dijo, quebrada.
Mientras tanto, Pablo Laurta permanece detenido y será sometido a pericias psiquiátricas. Su hijo Pedro continúa bajo protección judicial.