La madre de Pablo Laurta reveló que había pedido que no lo soltaran: “No puedo creer que di a luz a un asesino”

Aún sin poder asimilar las noticias que llegan desde Argentina, Estrella Varela, madre de Pablo Laurta, habló desde Uruguay sobre el brutal crimen que tiene a su hijo como principal acusado. Laurta está detenido por el doble femicidio de su expareja, Luna Giardino, y la madre de ella, además de haber secuestrado a su hijo, Pedro, de 5 años.