Pablo Laurta habló sobre el doble femicidio de Córdoba: su escalofriante frase

El principal sospechoso del doble femicidio ocurrido en Córdoba, Pablo Laurta, rompió el silencio este miércoles en un acto de total frialdad y desprecio por las víctimas, justo antes de su traslado a la ciudad de Concordia, Entre Ríos. El hombre de origen uruguayo, buscado con una captura internacional de Interpol y con antecedentes de una denuncia por violencia de género de hace tres años, fue detenido el domingo en un hotel de Gualeguaychú.
La Justicia lo acusa de haber entrado el sábado al mediodía a la casa de su expareja, Luna Giardina (24) y de haberla asesinado de un disparo en la cabeza, y también de haber matado a la madre de la joven, Mariel Zamudio (54), antes de llevarse a su hijo de 5 años. Los investigadores alegan que Laurta tenía planeado huir a Uruguay junto al niño.
Pablo Laurta, el presunto femicida de Córdoba, habló por primera vez tras su detención
El hombre, detenido el domingo pasado en Gualeguaychú, afirmó ante la prensa: “Todo fue por justicia”. Luego, interceptado por el Canal 9 Litoral, se lamentó por el contexto en el que su hijo cumplió seis años el martes.
Las escuetas pero perturbadoras declaraciones se dan en un marco de alta tensión judicial, ya que Laurta será imputado en Concordia por un tercer homicidio: el del chofer de aplicación Sebastián Martín Palacios (49), cuyo cuerpo mutilado fue hallado en Entre Ríos y su auto incendiado apareció en Córdoba.