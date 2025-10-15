Hamas aprovecha la tregua y recupera terreno en Gaza

FRANJA DE GAZA, Territorios Palestinos.- El grupo islamista palestino que desató la guerra hace dos años, con su ataque en el sur de Israel, está reafirmando el control de partes de Gaza que no están ocupadas por fuerzas israelíes. Las fuerzas de seguridad interna de Hamas fueron vistas en las calles de la Ciudad de Gaza el sábado, y en los últimos días se informaron enfrentamientos entre el grupo y clanes que se le oponen.
La televisión del movimiento islamista publicó un video que muestra la ejecución de ocho supuestos “colaboradores” de Israel en plena calle de la Ciudad de Gaza. El video muestra a hombres armados arrastrando a los acusados al centro de un círculo, obligándolos a arrodillarse y disparándoles por la espalda.
Una fuente del movimiento confirmó la autenticidad de las imágenes, que desataron conmoción internacional.
Esto ocurre mientras se consolida el cese del fuego, en medio de incertidumbre sobre la seguridad en el territorio si el grupo es desarmado, y a la espera de nuevas negociaciones sobre el plan promovido por Estados Unidos que prevé excluirlo del gobierno del territorio.
“Varios colaboradores e informantes fueron capturados y arrestados en la Ciudad de Gaza, después de que se probara que estaban involucrados en el espionaje para el enemigo”, así como “participando en el asesinato de miembros de la resistencia”, dijo el domingo el Frente Interno Palestino, un canal de Telegram afiliado a Hamas.
Combatientes de las Brigadas Ezedin al Qasam, el brazo armado de Hamas, se encargaron de controlar a la multitud, el lunes cuando llegaban a Gaza los vehículos llenos de prisioneros liberados de cárceles israelíes.
En el norte, tras la retirada de las fuerzas israelíes de Ciudad de Gaza, la policía del territorio -gobernado por Hamas-, reanudó con sus máscaras negras las patrullas en las calles.
Mientras tanto, una unidad de seguridad del movimiento islamista inició operaciones contra clanes y bandas armadas, algunas de las cuales presuntamente cuentan con el respaldo de Israel. “Se produjeron intensos enfrentamientos, que aún continúan en estos momentos, como parte de los esfuerzos por eliminar a colaboradores”, afirmó Yahya, un testigo que pidió no revelar su nombre completo por temor a represalias.
Explosiones y detenidos
Otro residente de Gaza que no quiso dar su nombre completo, Mohammed, indicó a la agencia AFP que, durante largas horas, ayer por la mañana, hubo intensos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad de Hamas y miembros de la familia Hilles.
“Escuchamos disparos intensos y explosiones, y las fuerzas de seguridad detuvieron a algunos de ellos”, afirmó.
Los combates se produjeron en Shujaiya, al este de Ciudad de Gaza, cerca de la denominada Línea Amarilla, detrás de la cual las unidades israelíes siguen controlando aproximadamente la mitad del territorio.
Una fuente de seguridad palestina en Gaza declaró que el cuerpo de seguridad de Hamas, una unidad recientemente creada cuyo nombre se traduce como “Fuerza de Disuasión”, estaba llevando a cabo “operaciones de campo para garantizar la seguridad y la estabilidad”.
Hamas acusó a Israel de romper la tregua al abrir fuego durante los enfrentamientos. El ejército afirmó que solo disparó cuando palestinos no identificados se acercaron a la Línea Amarilla. “Se intentó alejar a los sospechosos”, indicó un comunicado militar, agregando que estos “continuaron acercándose de las tropas, que abrieron fuego para eliminar la amenaza”.
Hamas ha sido la facción palestina dominante en Gaza desde 2007, cuando derrotó a su rival Fatah en enfrentamientos armados. Israel insiste en que Hamas no puede tener ningún papel en un futuro gobierno de Gaza y debe desarmarse.
El plan para Gaza del presidente estadounidense Donald Trump establece que los miembros de Hamas que acepten “deponer sus armas” serán amnistiados. El documento, respaldado el lunes por las potencias mundiales en una cumbre en Egipto, también establece que Gaza será desmilitarizada y que Hamas no tendrá ningún papel de liderazgo.
“Pequeña mejoría”
Para muchos palestinos que ayer reconstruían sus hogares y sus vidas entre los escombros, la presencia de los milicianos de Hamas era tranquilizadora.
Tras el despliegue de la policía “empezamos a sentirnos seguros”, afirmó Abu Fadi al Banna, de 34 años, en Deir al Balah, en el centro de Gaza. “Empezaron a organizar el tráfico y a despejar los mercados (...). Nos sentimos protegidos de los matones y los ladrones”, declaró.
Hamdiya Shammiya, de 40 años y que tuvo que desplazarse por los combates desde el norte hasta la ciudad sureña de Jan Yunis, se mostró de acuerdo.
“Nuestras vidas necesitan ahora paciencia, orden y la seguridad que la policía empezó a restablecer. Ya notamos una pequeña mejoría”, declaró.
Devolución de los restos
En Israel, las familias de los rehenes intensificaron la presión para que Hamas devuelva los restos de los 24 fallecidos que aún se encuentran en Gaza, como establece el acuerdo de alto el fuego negociado bajo el impulso de Estados Unidos.
Tras el acuerdo, que entró en vigor el viernes, 20 rehenes vivos regresaron entre escenas de júbilo, y se devolvieron los restos de otros cuatro: Guy Iluz, ciudadano israelí; Bipin Joshi, un estudiante nepalí de agricultura; Yossi Sharabi y Daniel Peretz, de quien no se informaron más detalles.
Por otra parte, los restos mortales de 45 palestinos entregados por Israel en el marco del acuerdo llegaron a Jan Yunis, anunció el martes por la tarde el hospital Nasser de esta gran ciudad del sur de la Franja.