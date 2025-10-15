Hamas aprovecha la tregua y recupera terreno en Gaza

FRANJA DE GAZA, Territorios Palestinos.- El grupo islamista palestino que desató la guerra hace dos años, con su ataque en el sur de Israel, está reafirmando el control de partes de Gaza que no están ocupadas por fuerzas israelíes. Las fuerzas de seguridad interna de Hamas fueron vistas en las calles de la Ciudad de Gaza el sábado, y en los últimos días se informaron enfrentamientos entre el grupo y clanes que se le oponen.