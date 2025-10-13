Hamas entregó solo cuatro de los 28 cuerpos que tenía secuestrados y crece la angustia entre los familiares de los rehenes muertos en Gaza

La decisión de entregar solo cuatro de los 28 restos provocó indignación y profunda angustia entre las familias de los rehenes muertos que permanecen en Gaza. El anuncio se produjo tras el regreso de 20 rehenes vivos y en medio de la expectativa generada por la visita de Donald Trump. Para los familiares, se trata de una violación directa del pacto alcanzado, que contemplaba la devolución de todos los cuerpos retenidos.