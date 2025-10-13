Hamas entregó solo cuatro de los 28 cuerpos que tenía secuestrados y crece la angustia entre los familiares de los rehenes muertos en Gaza

Hamas entregó solo cuatro de los 28 cuerpos de rehenes fallecidos que había prometido devolver como parte del acuerdo de alto el fuego alcanzado días atrás. El grupo terrorista afirmó que los cadáveres corresponden a Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi y el capitán Daniel Perez, aunque las autoridades israelíes aclararon que aún deben pasar por un proceso de identificación que podría demorar entre 10 y 48 horas.
La desconfianza no es nueva. En el pasado, Hamas ya había entregado cuerpos equivocados: en febrero, por ejemplo, envió un ataúd con la fotografía de Shiri Bibas, la ciudadana argentina asesinada junto a sus hijos Kfir y Ariel, pero los peritos encontraron dentro el cuerpo de otra mujer.
La decisión de entregar solo cuatro de los 28 restos provocó indignación y profunda angustia entre las familias de los rehenes muertos que permanecen en Gaza. El anuncio se produjo tras el regreso de 20 rehenes vivos y en medio de la expectativa generada por la visita de Donald Trump. Para los familiares, se trata de una violación directa del pacto alcanzado, que contemplaba la devolución de todos los cuerpos retenidos.
Días antes, Hamas había insinuado “dificultades para localizar” todos los restos en el plazo acordado. La inteligencia israelí, por su parte, había anticipado que podrían recibirse entre siete y 15 cuerpos, aunque finalmente la cifra fue menor. El enviado especial estadounidense Steve Witkoff también había advertido a las familias sobre los posibles obstáculos logísticos y de localización durante la recuperación.
Proceso de entrega y repatriación
El proceso de entrega se llevó a cabo con extrema solemnidad. Un convoy del Comité Internacional de la Cruz Roja se desplazó hacia el sur de la Franja de Gaza para recoger los primeros dos ataúdes, que fueron entregados a las fuerzas israelíes en una breve ceremonia presidida por un rabino militar. Horas más tarde se repitió la operación con otros dos féretros.
Hamas identificó entre los cuerpos al ciudadano nepalés Bipin Joshi. Los ataúdes, cubiertos con banderas israelíes, recibieron honores antes de ser trasladados al Instituto Forense Abu Kabir, en Tel Aviv, donde comenzó el proceso de identificación. En el caso de los miembros de las fuerzas armadas, los restos serán llevados a la base militar de Shura para completar los procedimientos formales.
Las autoridades estimaron que, una vez verificada la identidad, los cuerpos serán entregados a sus familias para el entierro, ya sea civil o militar. Paralelamente, los equipos de contacto de las fuerzas israelíes iniciaron la coordinación con los allegados para organizar los funerales y definir los cementerios.
Indignación y desesperanza entre los familiares
La reacción de las familias fue inmediata. El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos calificó la entrega parcial como una “violación flagrante del acuerdo por parte de Hamas” y exigió una respuesta contundente del gobierno israelí y de los mediadores internacionales. “Esperamos que el gobierno de Israel y los mediadores actúen inmediatamente para corregir esta terrible injusticia”, expresó el grupo, que destacó el sufrimiento extremo que atraviesan los allegados de los fallecidos.
En los días previos, varios familiares habían sido notificados de que los cuerpos de sus seres queridos no serían entregados ni ese día ni al siguiente, lo que incrementó la sensación de desamparo y frustración. El Foro insistió en que las familias viven jornadas especialmente difíciles y reclamó que los mediadores internacionales exijan a Hamas el cumplimiento estricto de los términos del acuerdo.
Desde el ámbito oficial, las autoridades israelíes reiteraron su compromiso de no escatimar esfuerzos para localizar y repatriar todos los restos. En un mensaje dirigido a la opinión pública, el presidente Isaac Herzog aseguró que el Estado de Israel “no descansará ni guardará silencio” hasta cumplir con la obligación “moral, judía y humana” de traer de vuelta a todos los rehenes y disipar cualquier duda sobre su paradero.
Herzog subrayó que la paz de las familias solo llegará cuando todos los desaparecidos sean devueltos y puedan recibir una sepultura digna. Para el judaísmo, el entierro adecuado es un acto esencial, y Hamas conoce bien ese valor. Desde el ataque del 7 de octubre, el grupo terrorista ha utilizado la retención de los cuerpos como un instrumento de presión y sufrimiento.
Hamas, por su parte, sostiene que la ofensiva israelí fue tan intensa que la localización de los restos se ha vuelto extremadamente difícil. Para contrarrestar esa narrativa, los mediadores del acuerdo -con Trump a la cabeza- anunciaron la creación de un equipo internacional destinado a buscar los cuerpos restantes. Sin embargo, las familias de los rehenes temen que la iniciativa no alcance su objetivo y que la pesadilla continúe.