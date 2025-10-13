“No nos abandonen”: el Custodio en Tierra Santa pidió ayuda humanitaria para Gaza

El cura fue nombrado Custodio de Tierra Santa por el papa León XIV a principios de este año. Desde entonces, su tarea es velar por la seguridad tanto de los templos como de los demás franciscanos que están de misión en Tierra Santa. También debe abocarse a promover el diálogo en una región atravesada por las tres principales religiones monoteistas: el judaísmo, el cristianismo y el islam.