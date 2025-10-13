“No nos abandonen”: el Custodio en Tierra Santa pidió ayuda humanitaria para Gaza

Tras el acuerdo de paz alcanzado entre Israel y Palestina mediado por el presidente Donald Trump, el Custodio de Tierra Santa, Francesco Ielpo, hizo un peculiar pedido al mundo. El portal Vatican News se hizo eco de las palabras del cura franciscano que pidió “soluciones más diplomáticas” y que se permita la llegada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza.
“No nos abandonen, porque ahora es precisamente el momento más difícil para reconstruir, para empezar a reconstruir los corazones, reconciliar los corazones y empezar a trabajar, para que realmente haya todavía una posibilidad de convivencia”; dijo Ielpo desde los Santos Lugares.
El cura fue nombrado Custodio de Tierra Santa por el papa León XIV a principios de este año. Desde entonces, su tarea es velar por la seguridad tanto de los templos como de los demás franciscanos que están de misión en Tierra Santa. También debe abocarse a promover el diálogo en una región atravesada por las tres principales religiones monoteistas: el judaísmo, el cristianismo y el islam.
La máxima autoridad católica de Tierra Santa pidió ayuda
El cura franciscano sostuvo que la noticia del alto al fuego “reaviva la esperanza”, aunque remarcó que “siempre hay que ser prudentes”. También señaló que quienes viven en Gaza solo esperan que el conflicto termine: “que haya este alto al fuego, que haya entonces la posibilidad también de la liberación de los rehenes, pero también intervenciones humanitarias en la Franja de Gaza”.
Según las citas recogidas por Vatican News, los gazatíes aguardan, además del fin del conflicto armado, poder volver a trabajar. “Pienso sobre todo en Cisjordania: que vuelvan los peregrinos (...) para dar realmente vida a una economía local, que es fundamental para la presencia de los cristianos, pero no sólo eso”.
Tras dos años de guerra y ataques, los Santos Lugares quedaron desolados, con una baja poblacional abrupta y estructuras edilicias severamente afectadas. La Custodia de la Iglesia Católica sigue acompañando a la población mediante la presencia, la oración y la acogida a quienes quieran llegar hasta allí.
Mientras tanto, destacó que en Tierra Santa siguen “rezando para que haya soluciones cada vez más diplomáticas y políticas que realmente conduzcan a la reconciliación”.