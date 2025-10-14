Milei le entregó a Trump una carta de los familiares argentinos de los rehenes liberados en Gaza

En el marco de su visita oficial a Washington, el presidente Javier Milei se reunió este martes con su par estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, en una jornada cargada de gestos y definiciones políticas. Durante el encuentro, el mandatario argentino le entregó al presidente norteamericano una carta escrita por las familias Horn y Cunio, en agradecimiento por la liberación de sus seres queridos, Eitan Horn y los hermanos David y Ariel Cunio, ciudadanos argentino-israelíes que estuvieron más de dos años en cautiverio en Gaza.