Milei le entregó a Trump una carta de los familiares argentinos de los rehenes liberados en Gaza

En el marco de su visita oficial a Washington, el presidente Javier Milei se reunió este martes con su par estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, en una jornada cargada de gestos y definiciones políticas. Durante el encuentro, el mandatario argentino le entregó al presidente norteamericano una carta escrita por las familias Horn y Cunio, en agradecimiento por la liberación de sus seres queridos, Eitan Horn y los hermanos David y Ariel Cunio, ciudadanos argentino-israelíes que estuvieron más de dos años en cautiverio en Gaza.
La misiva, con el membrete de la Oficina del Presidente de la República Argentina, reconoce el papel que Trump habría desempeñado en la gestión que permitió el regreso de los rehenes secuestrados por Hamas. “Después de 738 días de oscuridad y sufrimiento, nuestros seres queridos -Eitan Horn y David y Ariel Cunio- hoy están en casa. Después de tanto dolor e incertidumbre, este día se siente como un milagro”, expresa el texto firmado por ambas familias y entregado en mano por Milei al líder republicano.
La carta subraya que el presidente estadounidense “devolvió la luz que creíamos perdida”, al lograr reunir a las familias y “restaurar la esperanza”. Con un tono directo pero emotivo, los firmantes destacan que son “orgullosos ciudadanos argentinos”, aunque sus vidas transcurren en Israel. “Nuestros corazones pertenecen a ambas naciones que permanecieron unidas en valores y amistad”, remarcan en el escrito.
Durante la reunión, Milei felicitó a Trump por lo que calificó como un acuerdo de paz entre Israel y Hamas, que habría permitido la liberación de una veintena de rehenes. “Gracias a su liderazgo ha logrado la paz en Medio Oriente. No solo este gran logro, sino lograr el retorno de los 20 rehenes vivos”, expresó el mandatario argentino, quien además entregó una plaqueta conmemorativa al presidente norteamericano.
El documento, cargado de gratitud, dedica varios párrafos a exaltar la figura de Trump: “Señor Presidente, su liderazgo nos marcó a través de océanos y fronteras. Usted nos recordó que la humanidad y el coraje no conocen distancias. Lo que ha hecho nunca será olvidado”, escribieron los familiares.
La carta también destaca que el presidente estadounidense “supo actuar con fortaleza, fe y amor cuando el mundo casi había perdido la esperanza”, y que se puso “del lado de la vida y de la verdad”, guiado por “valores, convicción y compasión”.
En uno de los pocos pasajes en los que se menciona a Milei directamente, los familiares expresan su reconocimiento al mandatario argentino: “También queremos agradecer al Presidente Javier Milei por su apoyo y por acompañar a las familias”.
Los tres rehenes liberados -Eitan Horn, David y Ariel Cunio- fueron secuestrados en el kibutz Nir Oz, en el sur de Israel. David fue capturado junto a su esposa Sharon Aloni Cunio y sus hijas mellizas Yuli y Emma, de tres años, quienes fueron liberadas en noviembre de 2023 durante la primera tregua. Ariel, por su parte, fue tomado prisionero junto a su pareja Arbel Yehud, liberada en febrero de este año. Eitan había viajado a Israel para visitar a su hermano Iair Horn, también capturado por Hamas y liberado meses atrás.
El texto finaliza con un pedido concreto a Trump: que continúe su misión hasta lograr el regreso de todos los rehenes. “Nuestros corazones no estarán completos hasta que cada uno de los rehenes sea devuelto. Le pedimos que continúe su misión hasta que los caídos sean repatriados para su sepultura, y hasta que Lior Rudaeff, nuestro compatriota argentino, y el resto de los rehenes regresen a sus hogares”, sostiene el documento.
La carta cierra con una frase cargada de emoción: “Usted nos devolvió la fe en la vida. Por eso, llevaremos su nombre en nuestros corazones para siempre”, firmada con las iniciales P.P., en representación de las familias Cunio y Horn.