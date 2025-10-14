El exceso de glucosa en el cuerpo acelera el envejecimiento, según una nutricionista

Para prevenir problemas por el elevado consumo de azúcar, se sugiere que el valor diario no supere el 5% de las calorías que se ingieren en un día. En una dieta de 2.000 calorías diarias, el azúcar que se consume no debería superar los 25 gramos. Sin embargo señala que lo ideal sería tener siempre un consumo cercano a cero.