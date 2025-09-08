Secciones
SociedadActualidad

Cómo ayudan las semillas de calabaza a regular la glucosa en sangre

Un fruto que suele combinarse en diferentes platos argentinos.

Semillas de calabaza para regular el azúcar en sangre: cuántas debo comer por día si soy diabético Semillas de calabaza para regular el azúcar en sangre: cuántas debo comer por día si soy diabético (Pinterest)
Hace 2 Hs

Un alto nivel de azúcar en sangre puede desencadenar la diabetes y es por esto que los profesionales de la salud exhortan a cuidar nuestra alimentación e incorporar la actividad física en nuestras rutinas. Entre los alimentos más recomendados, la calabaza es una de las más empleadas en las cocinas, sin embargo, son sus semillas las que cumplirán una función importante al momento de regular la glucosa.

Azúcar alta: cuál es el síntoma que se presenta en la boca, durante las noches e indica una elevada glucosa en sangre

Azúcar alta: cuál es el síntoma que se presenta en la boca, durante las noches e indica una elevada glucosa en sangre

Healthline, un sitio especializado en salud, resalta que las semillas de calabaza son una fuente rica en polisacáridos, un tipo de carbohidrato con efectos reguladores del azúcar que está comprobado en investigaciones previas. Además, los estudios sugieren que los tratamientos basados en extractos y polvo de calabaza pueden reducir estos niveles tanto en humanos como en animales.

Cuántas semillas de calabaza debe consumir un diabético

Este superalimento, cargado de nutrientes esenciales, podría desempeñar un papel significativo en la regulación de los niveles de glucosa en sangre.

De acuerdo con un estudio destacado en la revista Diabetes Care y mencionado por Urgente 24, revela que ingerir dos onzas de semillas de calabaza podría reducir la glucosa postprandial en hasta un 35%.

Las semillas de calabaza también son una fuente rica en magnesio, un mineral crucial para numerosos procesos biológicos, incluyendo la transformación de los alimentos en energía.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Azúcar alta: cómo preparar el té de salvia que ayuda a controlar la glucosa en sangre

Azúcar alta: cómo preparar el té de salvia que ayuda a controlar la glucosa en sangre

El snack lleno de proteína que aporta saciedad y ayuda a mantener los niveles de azúcar en sangre

El snack lleno de proteína que aporta saciedad y ayuda a mantener los niveles de azúcar en sangre

Lo más popular
El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires
1

El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei
2

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza
3

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza

Un siglo de memorias: la familia Bulacio logró reunir a más de 200 de sus integrantes
4

Un siglo de memorias: la familia Bulacio logró reunir a más de 200 de sus integrantes

Guillermo Francos, tras la derrota en las urnas: “Los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”
5

Guillermo Francos, tras la derrota en las urnas: “Los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”

¿Por qué no se termina el problema de la basura en la capital?
6

¿Por qué no se termina el problema de la basura en la capital?

Más Noticias
El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires

El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

Antonela Roccuzzo dijo lo que todos pensamos: la tierna dedicatoria por la despedida de Messi

Antonela Roccuzzo dijo lo que todos pensamos: la tierna dedicatoria por la despedida de Messi

Qué hace hoy la diva más polémica de los 90: su nuevo trabajo en una parrilla

Qué hace hoy la diva más polémica de los 90: su nuevo trabajo en una parrilla

Con su saco como escudo: el presidente del Concejo de Yerba Buena salvó al joven atacado por 15 perros

Con su saco como escudo: el presidente del Concejo de Yerba Buena salvó al joven atacado por 15 perros

La caída de Tucumán: el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

"La caída de Tucumán": el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

Comentarios