Cómo ayudan las semillas de calabaza a regular la glucosa en sangre

Un alto nivel de azúcar en sangre puede desencadenar la diabetes y es por esto que los profesionales de la salud exhortan a cuidar nuestra alimentación e incorporar la actividad física en nuestras rutinas. Entre los alimentos más recomendados, la calabaza es una de las más empleadas en las cocinas, sin embargo, son sus semillas las que cumplirán una función importante al momento de regular la glucosa.
Healthline, un sitio especializado en salud, resalta que las semillas de calabaza son una fuente rica en polisacáridos, un tipo de carbohidrato con efectos reguladores del azúcar que está comprobado en investigaciones previas. Además, los estudios sugieren que los tratamientos basados en extractos y polvo de calabaza pueden reducir estos niveles tanto en humanos como en animales.
Cuántas semillas de calabaza debe consumir un diabético
Este superalimento, cargado de nutrientes esenciales, podría desempeñar un papel significativo en la regulación de los niveles de glucosa en sangre.
De acuerdo con un estudio destacado en la revista Diabetes Care y mencionado por Urgente 24, revela que ingerir dos onzas de semillas de calabaza podría reducir la glucosa postprandial en hasta un 35%.
Las semillas de calabaza también son una fuente rica en magnesio, un mineral crucial para numerosos procesos biológicos, incluyendo la transformación de los alimentos en energía.