Azúcar alta: cómo preparar el té de salvia que ayuda a controlar la glucosa en sangre

Entre los numerosos beneficios que ofrece la salvia, uno de los más importantes es que ayuda a reducir los niveles de glucosa en sangre que puede desencadenar la diabetes. Esta planta es rica en vitaminas y nutrientes, y se puede consumir como un té.
"Una infusión ofrece numerosas propiedades y también funciona como un remedio natural para la salud, sumado a la actividad física y un cambio de hábitos", explica un artículo de la Universidad de Harvard.
Qué es y para qué sirve la salvia
La salvia se distribuye con tres regiones de biodiversidad diferenciadas: América Central y Sudamérica (unas 500 especies), Asia Central y la cuenca del Mediterráneo (250) y Asia Oriental (90), enumeran los sitios especializados.
Entre las bondades del té de salvia aparece en primer plano sus propiedades hipoglucemiantes. "Cuando la glucosa en la sangre es extremadamente alta, el excedente de azúcar pasa de la sangre a la orina. Esto desencadena un proceso que elimina una gran cantidad de líquido del cuerpo", destacan desde la prestigiosa Clínica Mayo.
De esta manera, convierte a esta infusión en sumamente recomendable como apoyo en el tratamiento natural de la diabetes. Algunos de los principales síntomas para detectar la enfermedad pueden ser:
- Tener mucha sed o la boca seca
- Visión borrosa.
- Piel seca
- Debilidad o cansancio
- Necesidad de orinar mucho
- Aumento del apetito
Cómo preparar té de salvia
Este té, por ejemplo, se puede usar para hacer gárgaras o enjuagarse la boca varias veces al día, tratando lesiones en la boca o en la garganta.
Ingredientes
- Hojas de salvia (15 gr)
- Agua hirviendo (350-400 ml)
Modo de preparación
- Conseguir cinco o seis hojas de salvia de algún vivero o de una huerta propia.
- Colocar una o dos tazas de agua a hervir en una olla y agregar las hojas.
- Cuando alcance el punto de ebullición, dejar hervir durante 15 minutos aproximadamente.
- Dejar reposar durante cinco minutos como mínimo, para que las hojas desprendan todas sus propiedades.
- Por último, colar la infusión y ya está lista para su consumo.