Secciones
SociedadSalud

Cuánto debe durar una siesta según tu objetivo: descanso rápido o recuperación profunda

El cuerpo reacciona de diferentes formas y logra diferentes beneficios según qué tan extenso sea el descanso.

Cuánto debe durar una siesta según tu objetivo: descanso rápido o recuperación profunda
Hace 1 Hs

Es frecuente encontrar informes y artículos que sostienen que las siestas deben tener diferentes duraciones. También los especialistas indican duraciones dispares, generando confusión entre las personas. Aunque muchos prefieren el efecto sorpresa de apagar la alarma, otros prefieren tener un control sobre el tiempo que le destinan.

Relajación contra el insomnio: un aliado secreto para lograr un sueño reparador

Relajación contra el insomnio: un aliado secreto para lograr un sueño reparador

Lo cierto es que es importante tener en cuenta la duración de las siestas porque todas tienen un efecto diferente sobre el cuerpo. El cuerpo reaccionará de distintas maneras y obtendrá distintos beneficios de acuerdo al tiempo que descanse, sencillamente porque los procesos biológicos llegan a distintas instancias mientras empezamos a dormir.

Siesta: cuánto dormir para descansar y cuánto para mejorar la memora

Una de las indicaciones más repetidas es que las siestas deben ser fugaces. Los períodos cortos de sueño que varían entre 20 y 40 minutos, son los más recomendados para la mayoría de las personas. Este lapso permite alcanzar etapas livianas de sueño –N1 y N2– que permiten descansar el cerebro, mejorar la memoria, la concentración y el estado de ánimo sin llegar al sueño profundo. Al despertarse, la persona no se siente desorientada ni con “inercia del sueño” y son perfectas para recuperar el impulso y continuar el día.

En una segunda instancia están las siestas largas que pueden durar hasta 90 minutos y cumplen un ciclo completo de sueño. Algunos especialistas sostienen que es la que hay que elegir para atravesar las tres etapas del ciclo: el sueño ligero, sueño profundo y REM. Son especialmente útiles cuando la persona se desveló la noche anterior. Un punto en contra es que si se interrumpe este ciclo al medio, puede producir una sensación de confusión y pesadez.

En definitiva, una siesta de aproximadamente 30 minutos sirve para “recargar pilas”, mientras que las más extensas permiten recuperarte de una gran deuda de sueño. Esto significa que no hay una opción correcta, sino que hay que prestar atención a las necesidades del cuerpo y luego decidir cuánto dormir.

Higiene del sueño para dormir mejor

Los especialistas coinciden en que modificar ciertos hábitos diarios es clave. Reducir o eliminar el consumo de café, especialmente por la tarde, es fundamental, ya que la cafeína mantiene el cerebro en estado de alerta. Asimismo, realizar ejercicio durante el día favorece el sueño, siempre que no sea demasiado cerca de la hora de acostarse.

El cerebro necesita señales claras para relajarse. Por eso, actividades como el yoga, el stretching o la lectura nocturna son recomendadas por psicólogos y médicos. La lectura, en particular, ayuda a reducir el estrés y favorece la desconexión.

Aunque parece una obviedad, muchos caen en el hábito de pasar largos minutos frente a la pantalla del celular antes de dormir. Este gesto no solo retrasa la conciliación del sueño, sino que además la luz azul inhibe la producción de melatonina, la hormona que regula el descanso, volviendo más difícil conciliar el sueño profundo.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi
1

Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi

A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos
2

A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos

El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara
3

El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara

La cuarta banca se pelea, o se defiende, con uñas y dientes
4

La cuarta banca se pelea, o se defiende, con uñas y dientes

Todos juegan (incluso sin quererlo) para Jaldo
5

Todos juegan (incluso sin quererlo) para Jaldo

Javier Milei llegó a Washington y se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca
6

Javier Milei llegó a Washington y se reunirá con Donald Trump en la Casa Blanca

Más Noticias
Wanda Nara, nerviosa en “Masterchef”: el pícaro comentario de Maxi López que no quiso responder

Wanda Nara, nerviosa en “Masterchef”: el pícaro comentario de Maxi López que no quiso responder

Habrá fin de semana largo de cuatro días: qué feriado adelantó el Gobierno y por qué

Habrá fin de semana largo de cuatro días: qué feriado adelantó el Gobierno y por qué

A qué hora es la final de La Voz Argentina y cómo votar a la tucumana Eugenia Rodríguez

A qué hora es la final de La Voz Argentina y cómo votar a la tucumana Eugenia Rodríguez

La pobreza es discapacitante: el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

"La pobreza es discapacitante": el argumento de Valentina Bassi que silenció a Cristina Pérez en la mesa de Mirtha Legrand

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza

Gladys “La Bomba Tucumana” destrozó a Javier Milei en la mesa de Mirtha Legrand: “Me da vergüenza"

Cómo conservar las frutillas en la heladera para que duren más tiempo sin estropearse

Cómo conservar las frutillas en la heladera para que duren más tiempo sin estropearse

Nacho Castañares contó qué secuelas sufre Thiago Medina tras su grave accidente

Nacho Castañares contó qué secuelas sufre Thiago Medina tras su grave accidente

Si te pica un alacrán, esto tenés hacer antes de acudir a un hospital

Si te pica un alacrán, esto tenés hacer antes de acudir a un hospital

Comentarios