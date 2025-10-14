Cuánto debe durar una siesta según tu objetivo: descanso rápido o recuperación profunda

Siesta: cuánto dormir para descansar y cuánto para mejorar la memora

Una de las indicaciones más repetidas es que las siestas deben ser fugaces. Los períodos cortos de sueño que varían entre 20 y 40 minutos, son los más recomendados para la mayoría de las personas. Este lapso permite alcanzar etapas livianas de sueño –N1 y N2– que permiten descansar el cerebro, mejorar la memoria, la concentración y el estado de ánimo sin llegar al sueño profundo. Al despertarse, la persona no se siente desorientada ni con “inercia del sueño” y son perfectas para recuperar el impulso y continuar el día.