Siesta con cafeína: el truco más extraño e inteligente de la ciencia para recargar energías

La cafeína interviene en este proceso para mantenernos despiertos. Scott Rivkees, endocrinólogo pediátrico y profesor de la Facultad de Salud Pública de Brown, explica a National Geographic que la adenosina se une a receptores que “ralentizan la transmisión nerviosa y la liberación de neurotransmisores”. La cafeína actúa bloqueando esos receptores. "La cafeína es un potente antagonista de la adenosina que bloquea la adenosina en cada uno de los diferentes subtipos de receptores”, aclara Rivkees, y resume el mecanismo como “Es una relación yin-yang”.