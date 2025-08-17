Relajación contra el insomnio: un aliado secreto para lograr un sueño reparador

¿Te desvelas dando vueltas en la cama? ¿El insomnio te roba la energía y la vitalidad? No estás solo. Un sueño reparador es fundamental para una vida saludable, y la relajación se presenta como una herramienta poderosa para combatir el insomnio y mejorar la calidad de tu descanso.
El insomnio, ese ladrón silencioso de noches, puede ser combatido con un enfoque integral que combine hábitos saludables y técnicas de relajación específicas. Más allá de simplemente modificar tus ciclos de sueño, integrar ejercicios de relajación en tu rutina nocturna puede marcar una diferencia significativa.
Descubre el poder de la relajación para conciliar el sueño
La relajación actúa como un interruptor, al modificar nuestras necesidades fisiológicas y preparar el cuerpo para el descanso. Existen diversas técnicas, y la clave está en experimentar y encontrar aquella que mejor se adapte a tus necesidades individuales.
Otros ejercicios para lograr relajarse son:
- Beber algo tibio y sin cafeína como leche tibia o té de hierbas
- Tomar una ducha o un baño caliente
- Leer un libro o una revista que no genere exaltación
- Escuchar música suave o un audiolibro
- Contar hacia atrás a partir de 300, de 3 en 3
- Tensar cada grupo de músculos por un segundo o dos comenzando por sus pies y avanzando hacia la cabeza, y luego relajarlos
La respiración abdominal también es una práctica recomendada. Poné tu mano sobre el vientre. Inhalá, permitiendo que el movimiento empuje tu mano hacia afuera conforme se eleva el vientre. El pecho no debe moverse. Contené la respiración hasta contar hasta 5 y liberá el aire por 5 segundos. Repetí el proceso hasta lograr la relajación.