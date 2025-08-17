 Relajación contra el insomnio: un aliado secreto para lograr un sueño reparador
Secciones
SociedadSalud

Relajación contra el insomnio: un aliado secreto para lograr un sueño reparador

La meditación y respiración abdominal son buenos ejercicios para conciliar el sueño.

Controlar la respiración permite controlar también los niveles de energía Foto: Freepik
Hace 3 Hs

¿Te desvelas dando vueltas en la cama? ¿El insomnio te roba la energía y la vitalidad? No estás solo. Un sueño reparador es fundamental para una vida saludable, y la relajación se presenta como una herramienta poderosa para combatir el insomnio y mejorar la calidad de tu descanso.

El insomnio, ese ladrón silencioso de noches, puede ser combatido con un enfoque integral que combine hábitos saludables y técnicas de relajación específicas.  Más allá de simplemente modificar tus ciclos de sueño, integrar ejercicios de relajación en tu rutina nocturna puede marcar una diferencia significativa.

Descubre el poder de la relajación para conciliar el sueño

La relajación actúa como un interruptor, al modificar nuestras necesidades fisiológicas y preparar el cuerpo para el descanso. Existen diversas técnicas, y la clave está en experimentar y encontrar aquella que mejor se adapte a tus necesidades individuales.

Otros ejercicios para lograr relajarse son:

- Beber algo tibio y sin cafeína como leche tibia o té de hierbas

- Tomar una ducha o un baño caliente

- Leer un libro o una revista que no genere exaltación

- Escuchar música suave o un audiolibro

- Contar hacia atrás a partir de 300, de 3 en 3

- Tensar cada grupo de músculos por un segundo o dos comenzando por sus pies y avanzando hacia la cabeza, y luego relajarlos

La respiración abdominal también es una práctica recomendada. Poné tu mano sobre el vientre. Inhalá, permitiendo que el movimiento empuje tu mano hacia afuera conforme se eleva el vientre. El pecho no debe moverse. Contené la respiración hasta contar hasta 5 y liberá el aire por 5 segundos. Repetí el proceso hasta lograr la relajación.

Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La melodía de Joaco
1

La melodía de Joaco

Los nombres de Jaldo: acuerdos “imposibles”y un pie en el 2027
2

Los nombres de Jaldo: acuerdos “imposibles”y un pie en el 2027

La incierta muerte del PRO
3

La incierta muerte del PRO

San Martín en clave electoral: referentes tucumanos debaten su legado
4

San Martín en clave electoral: referentes tucumanos debaten su legado

Podrá continuar un proceso de divorcio pese a un fallo en contra
5

Podrá continuar un proceso de divorcio pese a un fallo en contra

Las candidaturas, síntoma y causa de ineficiencia
6

Las candidaturas, síntoma y causa de ineficiencia

Más Noticias
¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

Homo Argentum arrasa en taquilla y alcanza un récord inesperado

Homo Argentum arrasa en taquilla y alcanza un récord inesperado

Día del Niño en San Miguel de Tucumán: shows, ferias y paseos gratuitos para disfrutar en familia

Día del Niño en San Miguel de Tucumán: shows, ferias y paseos gratuitos para disfrutar en familia

Cómo identificar a una persona mentirosa: observá cómo escribe esta letra en particular

Cómo identificar a una persona mentirosa: observá cómo escribe esta letra en particular

Ciclogénesis en Argentina: ¿cuándo llega este temporal de lluvias y a qué provincias afectará?

Ciclogénesis en Argentina: ¿cuándo llega este temporal de lluvias y a qué provincias afectará?

Cuidado con esta bebida: potencial riesgo de cáncer de riñón

Cuidado con esta bebida: potencial riesgo de cáncer de riñón

Cuándo es el próximo feriado en Argentina después del 17 de agosto: ¿viene un fin de semana largo?

Cuándo es el próximo feriado en Argentina después del 17 de agosto: ¿viene un fin de semana largo?

El Día del Niño que hace historia en un barrio tucumano

El Día del Niño que hace historia en un barrio tucumano

Comentarios