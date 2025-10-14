Diputados debate una moción de censura contra Guillermo Francos por la emergencia en discapacidad

A las 15, en el Anexo “C”, se elegirá al nuevo presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con el oficialismo proponiendo a Alberto "Bertie" Benegas Lynch, en reemplazo de José Luis Espert. Ese mismo encuentro marcará el inicio del tratamiento formal del Presupuesto 2026. En simultáneo, en la Sala 1, las comisiones de Discapacidad y Asuntos Constitucionales debatirán una reforma sobre la Agencia Nacional de Discapacidad.