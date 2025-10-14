Diputados debate una moción de censura contra Guillermo Francos por la emergencia en discapacidad

Este martes, la Cámara de Diputados nacional desarrolla una agenda cargada de reuniones en comisión, con cerca de una decena de encuentros previstos a lo largo del día, muchos de ellos impulsados por citaciones votadas por la oposición en la última sesión.
La actividad comenzó a las 10 de la mañana en la Sala 1 con un plenario conjunto de las comisiones de Agricultura y Ganadería y Recursos Naturales, que abordaron los presupuestos mínimos de protección ambiental en relación al uso de productos fitosanitarios.
A las 11, en el Anexo “C”, se llevó a cabo una reunión informativa con representantes del deporte y especialistas en financiamiento deportivo, convocada por las comisiones de Deportes, Comunicaciones e Informática, y Presupuesto y Hacienda, con eje en el funcionamiento del ENARD.
Al mediodía, la comisión especial de seguimiento sobre el caso de fentanilo contaminado continuó su trabajo con la participación de representantes de Caeme y Cilfa.
A las 13, se realizarán dos reuniones clave en simultáneo: un plenario conjunto de las comisiones de MiPyMEs, Justicia, Energía, Finanzas y Presupuesto para analizar la situación del sector en materia productiva, fiscal, tarifaria y laboral, junto con un posible régimen de incentivos.
En paralelo, Asuntos Constitucionales y Poderes debatirá una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por presunto incumplimiento de la Ley de Emergencia de Discapacidad, consignó el diario "Ámbito".
A las 15, en el Anexo “C”, se elegirá al nuevo presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con el oficialismo proponiendo a Alberto "Bertie" Benegas Lynch, en reemplazo de José Luis Espert. Ese mismo encuentro marcará el inicio del tratamiento formal del Presupuesto 2026. En simultáneo, en la Sala 1, las comisiones de Discapacidad y Asuntos Constitucionales debatirán una reforma sobre la Agencia Nacional de Discapacidad.
A las 16, la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes recibirá a representantes de Unicef y ACIJ para discutir el financiamiento destinado a niños y adolescentes dentro del proyecto presupuestario 2026.
Ya por la tarde, a las 17, el Senado avanzará con la constitución de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Privatizaciones en el Salón Illia.
De regreso en Diputados, a las 17, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Comercio discutirán la posible derogación del decreto 273/25, que permite la importación sin restricciones de maquinaria usada. Media hora más tarde, a las 17.30, la Comisión de Cultura analizará el cumplimiento de la Ley Nacional de Cine, el cierre de CineAr y temas relacionados con el INCAA.
Finalmente, a las 18, la Comisión de Acción Social y Salud Pública abordará iniciativas sobre regulación profesional, salud mental, nutrición, adicciones y programas como "Pancitas Llenas".
El miércoles: nuevos dictámenes
Para este miércoles también se anticipa una jornada con fuerte actividad legislativa. A las 10, un plenario de Asuntos Constitucionales, Finanzas y Presupuesto tratará el proyecto presentado por Máximo Kirchner, que busca reafirmar las atribuciones del Congreso en materia de empréstitos.
A las 15 continuará el trabajo de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, mientras que el Senado prevé avanzar en proyectos vinculados a biocombustibles, cuencas y desarrollo nuclear. Además, podrían producirse interpelaciones, aunque con escasas posibilidades de concretarse.