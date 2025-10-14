El FMI pronosticó menos crecimiento para Argentina y elevó la proyección de inflación

El Fondo Monetario Internacional (FMI) modificó a la baja sus expectativas para la economía argentina, al proyectar ahora un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 4,5% para este año, por debajo del 5,5% estimado anteriormente. Simultáneamente, el organismo multilateral elevó su previsión de inflación a un 28% anual, según la última actualización de su informe Perspectivas Económicas Mundiales, publicado hoy en Washington.
La corrección a la baja en el crecimiento se produce en medio de la desaceleración económica global, que el FMI estima en un 3,2%. Si bien la nueva proyección de crecimiento para Argentina se sitúa por encima del 3,9% promedio anticipado por los analistas locales (según el REM), representa un cambio significativo en la visión del organismo. Para 2026, el FMI también redujo su pronóstico de crecimiento, al fijarlo en un 4%.
La revisión al alza de la inflación es aún más notable. El FMI había previsto a fines de julio una inflación de entre 18% y 23%, pero ahora la sitúa en el 28%, acercándose a las expectativas del mercado local (29,8%). Para el próximo año, el Fondo espera una fuerte desaceleración inflacionaria, con una proyección del 10%.
En el lado positivo, el FMI anticipó una leve disminución del desempleo, al pasar del 7,5% este año al 6,6% en 2026. Asimismo, prevé una reducción gradual del desequilibrio en la cuenta corriente del balance de pagos, del 1,2% del PIB este año al 0,4% en 2026.
El escenario global y los riesgos
El informe del FMI advirtió sobre una desaceleración del crecimiento mundial en los próximos años, y señaló la incertidumbre en materia de política comercial como un factor de riesgo clave. Aunque el impacto de las medidas proteccionistas fue limitado hasta ahora, el organismo resaltó la importancia de acuerdos comerciales claros y duraderos.
En cuanto a América Latina y el Caribe, el FMI proyectó un crecimiento modesto del 2,4% en 2025 y 2,3% en 2026, situando a la región como una de las de menor crecimiento dentro de las economías emergentes. Se prevé también una desaceleración en el crecimiento de los principales socios comerciales de Argentina, como China y Brasil.
El FMI identifica diversos riesgos a la baja para la economía mundial, incluyendo:
-Mayor proteccionismo comercial.
-Restricciones a la inmigración.
-Vulnerabilidades fiscales y fragilidad de los mercados financieros.
-Excesivo optimismo sobre la inteligencia artificial.
-Erosión de la buena gobernanza.
-Aumento de los precios de las materias primas.