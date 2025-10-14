Secciones
El FMI pronosticó menos crecimiento para Argentina y elevó la proyección de inflación

La corrección a la baja en el crecimiento se produce en medio de la desaceleración económica global.

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. Europa Press La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. Europa Press
Hace 1 Hs

El Fondo Monetario Internacional (FMI) modificó a la baja sus expectativas para la economía argentina, al proyectar ahora un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 4,5% para este año, por debajo del 5,5% estimado anteriormente. Simultáneamente, el organismo multilateral elevó su previsión de inflación a un 28% anual, según la última actualización de su informe Perspectivas Económicas Mundiales, publicado hoy en Washington.

La corrección a la baja en el crecimiento se produce en medio de la desaceleración económica global, que el FMI estima en un 3,2%. Si bien la nueva proyección de crecimiento para Argentina se sitúa por encima del 3,9% promedio anticipado por los analistas locales (según el REM), representa un cambio significativo en la visión del organismo. Para 2026, el FMI también redujo su pronóstico de crecimiento, al fijarlo en un 4%.

La revisión al alza de la inflación es aún más notable. El FMI había previsto a fines de julio una inflación de entre 18% y 23%, pero ahora la sitúa en el 28%, acercándose a las expectativas del mercado local (29,8%). Para el próximo año, el Fondo espera una fuerte desaceleración inflacionaria, con una proyección del 10%.

En el lado positivo, el FMI anticipó una leve disminución del desempleo, al pasar del 7,5% este año al 6,6% en 2026.  Asimismo, prevé una reducción gradual del desequilibrio en la cuenta corriente del balance de pagos, del 1,2% del PIB este año al 0,4% en 2026.

El escenario global y los riesgos

El informe del FMI advirtió sobre una desaceleración del crecimiento mundial en los próximos años, y señaló la incertidumbre en materia de política comercial como un factor de riesgo clave. Aunque el impacto de las medidas proteccionistas fue limitado hasta ahora, el organismo resaltó la importancia de acuerdos comerciales claros y duraderos.

En cuanto a América Latina y el Caribe, el FMI proyectó un crecimiento modesto del 2,4% en 2025 y 2,3% en 2026, situando a la región como una de las de menor crecimiento dentro de las economías emergentes. Se prevé también una desaceleración en el crecimiento de los principales socios comerciales de Argentina, como China y Brasil.

El FMI identifica diversos riesgos a la baja para la economía mundial, incluyendo:

-Mayor proteccionismo comercial.

-Restricciones a la inmigración.

-Vulnerabilidades fiscales y fragilidad de los mercados financieros.

-Excesivo optimismo sobre la inteligencia artificial.

-Erosión de la buena gobernanza.

-Aumento de los precios de las materias primas.

Kristalina Georgieva advirtió que tal vez este sea el último programa de la Argentina con el FMI

Kristalina Georgieva, sobre Argentina: El éxito del ajuste dependerá del respaldo social

Qué es un swap, la herramienta que anunció el Tesoro de EEUU para ayudar a la Argentina

Cuánto dinero y trabajo genera el negocio del delivery en la Argentina

Las claves del apoyo de Estados Unidos a Milei: swap, venta de dólares y mensaje geopolítico

Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi
A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos
La cuarta banca se pelea, o se defiende, con uñas y dientes
El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara
Todos juegan (incluso sin quererlo) para Jaldo
Un río abandonado y un parque cada vez más usurpado
A partir de qué ingresos se pagará Ganancias en noviembre según ARCA

El tiempo en Tucumán: el calor se volverá más intenso en los próximos días

El debate en LA GACETA: qué se dijo y qué se escuchó detrás de cámara

Las piñas de Jaldo y Pelli; el acople de Arreguez; ajuste a la Omodeo: los cuidados de Sánchez y el amigo de Bussi

La cuarta banca se pelea, o se defiende, con uñas y dientes

Eugenia Rodríguez en La Voz Argentina: el final de un programa, el inicio de una carrera

A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos

Todos juegan (incluso sin quererlo) para Jaldo

