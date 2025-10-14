El FMI pronosticó menos crecimiento para Argentina y elevó la proyección de inflación

La corrección a la baja en el crecimiento se produce en medio de la desaceleración económica global, que el FMI estima en un 3,2%. Si bien la nueva proyección de crecimiento para Argentina se sitúa por encima del 3,9% promedio anticipado por los analistas locales (según el REM), representa un cambio significativo en la visión del organismo. Para 2026, el FMI también redujo su pronóstico de crecimiento, al fijarlo en un 4%.