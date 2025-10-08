Kristalina Georgieva, sobre Argentina: "El éxito del ajuste dependerá del respaldo social"

En su intervención, recordó experiencias de Europa Central y del Este, donde líderes impulsaron recortes significativos en pensiones y salarios, del orden del 40% al 50%, y aun así lograron ser reelegidos. Según explicó, eso fue posible gracias a la confianza de la población en que esas medidas eran necesarias. “Hicieron cosas muy difíciles, pero la gente los acompañó porque entendió que debían hacerse”, afirmó.