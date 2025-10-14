Secciones
Sturzenegger admitió demoras en las privatizaciones y justificó el retraso de la obra pública

El funcionario dijo que ya se abrieron los sobres para la licitación de la primera etapa de concesión de rutas del Mercosur.

Federico Sturzenegger Federico Sturzenegger
Hace 1 Hs

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, reconoció demoras en la privatización de rutas nacionales. En declaraciones a Radio Mitre, atribuyó el retraso a la necesidad de transferir la gestión al sector privado, pero aseguró que el proceso está en marcha.

“Dijimos que no va a haber más obra pública, lo que suscribo plenamente, por el nivel de corrupción que tenía el kirchnerismo con la obra pública. Nosotros tenemos que hacer (las obras) de otra manera. Pero bueno, si lo va a hacer el sector privado, tenemos que hacer que eso se movilice", afirmo.

El funcionario dijo que ya se abrieron los sobres para la licitación de la primera etapa de concesión de rutas del Mercosur, con siete ofertas presentadas para los tramos Oriental y Conexión (rutas 12, 14, 135, A-015, 117 y 174).

“Eso lo tendríamos que haber hecho más rápido. Bueno, yo creo que la rueda se puso a rodar, es que la semana pasada se abrieron los sobres” en la licitación de la primera etapa de la concesión de las rutas del Mercosur.

Fin de la obra pública y ajuste fiscal

El ministro reafirmó la política de no realizar más obra pública, al justificarla por la corrupción asociada al kirchnerismo y la necesidad de un nuevo modelo de financiamiento privado. También confirmó la profundización del ajuste de gastos, al destacar un ahorro de U$S2000 millones anuales gracias a la reducción de la planta de empleados públicos.

Sturzenegger resaltó el potencial de Argentina como socio estratégico para Estados Unidos, a partir de la alineación del país con Estados Unidos e Israel, y la afinidad ideológica entre Milei y Trump.

Además, el ministro criticó duramente a la oposición por impulsar leyes que generan gastos sin contemplar los recursos necesarios, acusándolos de intentar debilitar el equilibrio fiscal desde el Congreso.

