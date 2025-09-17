Sturzenegger defendió los vetos de Milei y pidió a la oposición “no hacerle el juego al kirchnerismo”

"La sesión de hoy en Diputados busca derogar varios decretos delegados emitidos en el marco de la delegación de la Ley Bases y que centralizaban una serie de organismos descentralizados. Explicamos una vez más. El kirchnerismo utilizó los organismos descentralizados como cajas para recaudar, arancelando trámites a medida que crecía sus estructuras", afirmó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, en su cuenta de la red social X.