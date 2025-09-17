Sturzenegger defendió los vetos de Milei y pidió a la oposición “no hacerle el juego al kirchnerismo”

En la antesala de una sesión clave en la Cámara de Diputados, donde podrían derogarse cuatro decretos del presidente Javier Milei, Federico Sturzenegger salió en defensa de las normativas cuestionadas y lanzó un mensaje directo a los parlamentarios opositores.
"La sesión de hoy en Diputados busca derogar varios decretos delegados emitidos en el marco de la delegación de la Ley Bases y que centralizaban una serie de organismos descentralizados. Explicamos una vez más. El kirchnerismo utilizó los organismos descentralizados como cajas para recaudar, arancelando trámites a medida que crecía sus estructuras", afirmó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, en su cuenta de la red social X.
Y prosiguió: "a su vez cada organismo descentralizado requiere su propia estructura organizativa: la misma que si fuera un ministerio. La centralización resuelve ambos problemas: acota la capacidad de arancelar al ciudadano y elimina las duplicaciones administrativas sin afectar sus funciones esenciales".
Luego, el funcionario envió un mensaje directo a los legisladores. "Entiendo que hay una puja política, pero el contribuyente no debiera ser rehén de esa disputa", planteó.
"Espero que los diputados no kirchneristas no le haga el juego al kirchnerismo y a sus cajas porque el mandato que recibió el Presidente Javier Milei fue justamente ordenar estos excesos que pagamos todos los argentinos", sentenció.
El debate por los vetos al Garrahan y el financiamiento universitario
Este miércoles, la Cámara baja discutirá los vetos presidenciales a la Ley de Emergencia Pediátrica y de Residencias (Ley Garrahan) y a la Ley de Financiamiento Universitario.
La oposición busca reunir los votos necesarios para revertir la decisión del Ejecutivo. En ese contexto, se espera una movilización multitudinaria en las inmediaciones del Congreso, impulsada por la CGT, las dos CTA y gobernadores como Axel Kicillof, que respaldan el rechazo a los vetos.
La Ley Garrahan había obtenido 159 votos a favor, 67 en contra y 4 abstenciones, superando por nueve el mínimo requerido. En tanto, la Ley de Financiamiento Universitario logró un resultado más ajustado: 158 votos positivos, 75 negativos y 5 abstenciones, apenas tres por encima del umbral.
La clave estará en el comportamiento de los aliados de La Libertad Avanza y de los legisladores que se ausentaron en la primera votación. Entre ellos, diputados vinculados a los gobernadores Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), quienes ya manifestaron su respaldo al proyecto de Presupuesto del oficialismo.