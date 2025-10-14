Inflación de septiembre: estiman que superará el 2% por primera vez en cinco meses

El Indec publicará hoy el dato oficial de la inflación de septiembre, un mes marcado por la incertidumbre política y la turbulencia en los mercados. Las consultoras privadas anticiparon que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) habría superado el 2%, un umbral no alcanzado desde abril.
El recalentamiento de las expectativas de devaluación, producto de la crisis política posterior a las elecciones legislativas bonaerenses y la creciente desconfianza en el esquema cambiario, es señalado como el principal impulsor de esta aceleración.
El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA), realizado a fines de septiembre, reveló que los 42 participantes proyectaron una inflación del 2,1% para el mes. Esta previsión supera el 1,8% estimado en el REM anterior, lo que evidencia un claro cambio de tendencia.
La consultora EcoGo, por ejemplo, proyectó una inflación del 2,3%, al destacar el impacto del aumento de precios en alimentos durante la primera quincena de septiembre, así como las subas en combustibles, cigarrillos y servicios de comunicaciones.
Otras consultoras coincidieron en el diagnóstico. PxQ también señaló el aumento en alimentos y combustibles, al sumar a la lista el incremento en restaurantes y hoteles, y proyectó una inflación mensual del 2,1%. Analytica midió también un 2,1%, mientras que Orlando Ferreres & Asociados (OJF) se mostró ligeramente más optimista, anticipando "2% o un poco menos".
La inflación en la Ciudad de Buenos Aires como anticipo
La semana pasada, el instituto de estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires informó que la inflación en el distrito se aceleró al 2,2% desde el 1,6% previo. Este dato, impulsado por factores estacionales como los pasajes aéreos y las verduras, sumado a los aumentos en combustibles, recreación y cultura, podría anticipar la tendencia a nivel nacional.
Los alimentos, en particular el pan y los cereales, también experimentaron un alza significativa.