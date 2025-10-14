Inflación de septiembre: estiman que superará el 2% por primera vez en cinco meses

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires como anticipo

La semana pasada, el instituto de estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires informó que la inflación en el distrito se aceleró al 2,2% desde el 1,6% previo. Este dato, impulsado por factores estacionales como los pasajes aéreos y las verduras, sumado a los aumentos en combustibles, recreación y cultura, podría anticipar la tendencia a nivel nacional.