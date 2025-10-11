La inflación en alimentos volvió a acelerarse: superó el 2% en las últimas cuatro semanas

En medio de la incertidumbre política y la tendencia alcista del dólar oficial a días de las elecciones legislativas del 26 de octubre, los precios de los alimentos registraron un repunte y habrían aumentado más del 2% en las últimas semanas, según consultoras privadas.
De acuerdo con el relevamiento de la consultora LCG, el rubro de alimentos y bebidas mostró un incremento promedio del 2,3% mensual, mientras que Econoviews estimó una suba de 2,4% en el mismo período.
Aun así, desde abril -cuando el indicador había cerrado en 2,9%- la inflación en alimentos se mantiene por debajo del 2% mensual. Se trata, sin embargo, del rubro de mayor peso en el costo de vida de los hogares argentinos.
Los productos que más aumentaron en las últimas cuatro semanas fueron: frutas, 6%; azúcar, 5,1%; pan, cereales y pastas, 4,9%; lácteos y huevos, 4,6%; aceites, 3%; bebidas e infusiones, 2,6%; condimentos y otros productos alimenticios, 1,8%; comidas listas para llevar, 1,4%; y carnes, 0,3%
En contraste, las verduras fueron el único rubro que mostró una baja de precios, con una caída de 1,6%.
Inflación en Argentina: ¿qué pasó con los precios?
El inicio de octubre había mostrado una leve contracción de 0,4% en los precios de los alimentos, pero la tendencia se revirtió rápidamente durante la segunda semana.
El relevamiento de LCG marcó un alza semanal de 1,4%, impulsada principalmente por las verduras (3,8%) y las bebidas (2,7%), que junto a las carnes explicaron cerca del 80% del aumento semanal, consignó Todo Noticias.
Por su parte, Econoviews detectó un incremento más moderado, del 0,5% semanal, con subas destacadas en carnes (1,5%) y verduras (0,9%).