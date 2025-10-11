Secciones
EconomíaNoticias económicas

La inflación en alimentos volvió a acelerarse: superó el 2% en las últimas cuatro semanas

Según consultoras privadas, los mayores aumentos se registraron en frutas, panificados y azúcar, con variaciones que en algunos casos llegaron al 6%.

La inflación en alimentos volvió a acelerarse: superó el 2% en las últimas cuatro semanas
Hace 5 Min

En medio de la incertidumbre política y la tendencia alcista del dólar oficial a días de las elecciones legislativas del 26 de octubre, los precios de los alimentos registraron un repunte y habrían aumentado más del 2% en las últimas semanas, según consultoras privadas.

De acuerdo con el relevamiento de la consultora LCG, el rubro de alimentos y bebidas mostró un incremento promedio del 2,3% mensual, mientras que Econoviews estimó una suba de 2,4% en el mismo período. 

Expectativa en aumento: el martes se conocerá la inflación de septiembre

Expectativa en aumento: el martes se conocerá la inflación de septiembre

Aun así, desde abril -cuando el indicador había cerrado en 2,9%- la inflación en alimentos se mantiene por debajo del 2% mensual. Se trata, sin embargo, del rubro de mayor peso en el costo de vida de los hogares argentinos.

Los productos que más aumentaron en las últimas cuatro semanas fueron: frutas, 6%; azúcar, 5,1%; pan, cereales y pastas, 4,9%; lácteos y huevos, 4,6%; aceites, 3%; bebidas e infusiones, 2,6%; condimentos y otros productos alimenticios, 1,8%; comidas listas para llevar, 1,4%; y carnes, 0,3%

Inflación y dólar, el gran karma argentino en los años electorales

Inflación y dólar, el gran karma argentino en los años electorales

En contraste, las verduras fueron el único rubro que mostró una baja de precios, con una caída de 1,6%.

La inflación en alimentos volvió a acelerarse: superó el 2% en las últimas cuatro semanas

Inflación en Argentina: ¿qué pasó con los precios?

El inicio de octubre había mostrado una leve contracción de 0,4% en los precios de los alimentos, pero la tendencia se revirtió rápidamente durante la segunda semana.

El relevamiento de LCG marcó un alza semanal de 1,4%, impulsada principalmente por las verduras (3,8%) y las bebidas (2,7%), que junto a las carnes explicaron cerca del 80% del aumento semanal, consignó Todo Noticias. 

Por su parte, Econoviews detectó un incremento más moderado, del 0,5% semanal, con subas destacadas en carnes (1,5%) y verduras (0,9%).

Temas TucumánBuenos AiresInflaciónLuis CaputoCrisis económicaJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Déficit comercial con Brasil: Argentina acumula saldo negativo de U$S4.720 millones en 2025

Déficit comercial con Brasil: Argentina acumula saldo negativo de U$S4.720 millones en 2025

Electrolux suspendió a 400 trabajadores en Rosario ante la fuerte caída de ventas y el avance de las importaciones

Electrolux suspendió a 400 trabajadores en Rosario ante la fuerte caída de ventas y el avance de las importaciones

La apertura de importaciones y la baja demanda de los ingenios azucareros golpean a las metalúrgicas tucumanas

La apertura de importaciones y la baja demanda de los ingenios azucareros golpean a las metalúrgicas tucumanas

Lo más popular
Los estadios deportivos de la desilusión en Tucumán
1

Los estadios deportivos de la desilusión en Tucumán

Incendios en campos provocaron una muerte y el cierre del aeropuerto
2

Incendios en campos provocaron una muerte y el cierre del aeropuerto

Caso Alberdi: Luis Campos y Sandra Figueroa, el “sostén del grupo”, según el juez
3

Caso Alberdi: Luis Campos y Sandra Figueroa, el “sostén del grupo”, según el juez

Un sábado cálido y despejado, pero con un detalle en el cielo tucumano
4

Un sábado cálido y despejado, pero con un detalle en el cielo tucumano

La Hoya: y pensar que allí debía estar el estadio mundialista...
5

La Hoya: y pensar que allí debía estar el estadio mundialista...

El posteo de Alberto Fernández contra Milei: “Querida Argentina, lamento que su presidente sea un idiota”
6

El posteo de Alberto Fernández contra Milei: “Querida Argentina, lamento que su presidente sea un idiota”

Más Noticias
A cuánto llegará el dólar a fin de año en Argentina: las proyecciones de consultoras y bancos privados

A cuánto llegará el dólar a fin de año en Argentina: las proyecciones de consultoras y bancos privados

Nacho Castañares contó qué secuelas sufre Thiago Medina tras su grave accidente

Nacho Castañares contó qué secuelas sufre Thiago Medina tras su grave accidente

Los estadios deportivos de la desilusión en Tucumán

Los estadios deportivos de la desilusión en Tucumán

Incendios en campos provocaron una muerte y el cierre del aeropuerto

Incendios en campos provocaron una muerte y el cierre del aeropuerto

Inflación y dólar, el gran karma argentino en los años electorales

Inflación y dólar, el gran karma argentino en los años electorales

Un sábado cálido y despejado, pero con un detalle en el cielo tucumano

Un sábado cálido y despejado, pero con un detalle en el cielo tucumano

Si te pica un alacrán, esto tenés hacer antes de acudir a un hospital

Si te pica un alacrán, esto tenés hacer antes de acudir a un hospital

Caso Alberdi: Luis Campos y Sandra Figueroa, el “sostén del grupo”, según el juez

Caso Alberdi: Luis Campos y Sandra Figueroa, el “sostén del grupo”, según el juez

Comentarios