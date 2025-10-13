A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos

Hablaron de ñoquis. Del financiamiento de las campañas. De candidaturas testimoniales. Los protagonistas de Tucumán Debate utilizaron el minuto de réplica para plantear un variopinto abanico de temas. Pero este segmento tuvo algo en común: todos acusaron a sus contendientes de estar mintiéndoles a los votantes.
Este recurso estuvo entre las novedades de la edición del debate de postulantes que organiza LA GACETA. En este espacio, cada uno de ellos podía disponer de 60 segundos para controvertir los dichos de algún contendiente, e incluso profundizar algunas ideas expresadas en los bloques anteriores. La mentira estuvo presente en buena parte de las intervenciones.
“Quiero volver sobre la reforma laboral”, expresó a su turno Alejandra Arreguez (Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad). Y aseguró que existe “un compromiso entre (Javier) Milei y el FMI, que ya están cocinando las cámaras empresarias con los gobernadores, (y el aval) de los traidores de la CGT”. “Es falso que cuantos más derechos resignemos los trabajadores, los empresarios invierten y crean más trabajo”, aseveró la referente del FIT, refutando los beneficios que habían expresado otros candidatos respecto a este tópico. Sostuvo que en Tucumán “tenemos la prueba” de que no son ciertos los beneficios prometidos con la reforma laboral. “Más de la mitad de los trabajadores estamos en la informalidad, sin derechos laborales”, enfatizó Arreguez.
El peronista Osvaldo Jaldo (Frente Tucumán Primero) señaló en la réplica al representante de Milei: “(Federico) Pelli miente a todos los tucumanos cuando dice que viene de la actividad privada. Fue designado con categoría 12, sin función, seis años en la Legislatura de la provincia. A esto en Tucumán le llamamos ñoqui. Y Pelli también miente porque no da cuenta de los gastos (de campaña); está siendo sustentado por una citrícola que empapeló Tucumán con cheques sin fondos”, lanzó el gobernador en uso de licencia desde su atril.
El radical Roberto Sánchez (Unidos por Tucumán), en tanto, apuntó hacia Jaldo. “Estamos en un debate de candidatos a diputado nacional. Y tenemos aquí al gobernador de la provincia. Entonces, lo que estamos debatiendo es en vano, porque sabemos que (Jaldo) no va a asumir (en la Cámara baja). Esta es la sexta o séptima candidatura testimonial. En vez de estar en estos momentos gobernando, hace dos meses que está en campaña, jugando a la política”, reprochó el ex intendente de Concepción.
La postulante de CREO, Paula Omodeo, también consideró que se estaba faltando a la verdad, aunque al aludir a las modificaciones en el régimen impositivo. “Si no cambiamos el sistema político y la forma en que administramos la Provincia y en qué gastamos, es mentira que se puedan hacer las reformas tributarias”, planteó. Y advirtió que “primero” se deben concretar “la reforma electoral y política”. De lo contrario, expresó, se sostiene “un sistema tramposo que hace muy fácil para el oficialismo perpetuarse en el poder”, con lo que no prosperan “ninguna de las reformas que piden los que producen y los que trabajan”.
Pelli, en un minuto, acusó a tres contrincantes de decir mentiras. “¿Por qué confundís a la gente poniendo en tus carteles la palabra Milei? Además, vos también tenés muchísimos carteles, podrías explicar su financiamiento”, replicó el libertario a Ricardo Bussi (FR), luego de que este lo instara a justificar sus gastos de campaña. Pelli prosiguió con el postulante radical. “¿Por qué, Roberto Sánchez, votaste todo junto con el kirchnerismo en estos últimos meses, especialmente la ley de DNU?”, añadió. Y, por último, miró a Jaldo: “¿Quién va a asumir en caso de que usted gane?”.
Bussi utilizó su último minuto de este segmento para refutar al candidato de La Libertad Avanza. “Somos mileístas desde hace mucho tiempo; no somos amigos del campeón. Nosotros a Milei lo bancábamos cuando todo el mundo lo señalaba como un loco. Y el único loco que apoyaba ese loco, era este loco. No confundo a nadie”, contestó el líder de Fuerza Republicana. Y redobló los dardos contra Pelli. “El que confunde (a los votantes) es el paracaidista, que viene ahora a sumarse al triunfo. ¡Ni siquiera lo conocés a Milei! ¡No tenés una foto con Milei! ¿Cómo decís que sos mileísta, si no hablaste nunca con él? Y te hago esta pregunta mirándote a los ojos: ¿de dónde sacás la plata para semejante campaña electoral? ¡Decí la verdad!”, exigió Bussi a Pelli, en un último reclamo de un candidato a sus rivales para que cesen los engaños.