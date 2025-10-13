A la hora de las réplicas, los candidatos a diputado nacional se acusaron de mentirosos

Bussi utilizó su último minuto de este segmento para refutar al candidato de La Libertad Avanza. “Somos mileístas desde hace mucho tiempo; no somos amigos del campeón. Nosotros a Milei lo bancábamos cuando todo el mundo lo señalaba como un loco. Y el único loco que apoyaba ese loco, era este loco. No confundo a nadie”, contestó el líder de Fuerza Republicana. Y redobló los dardos contra Pelli. “El que confunde (a los votantes) es el paracaidista, que viene ahora a sumarse al triunfo. ¡Ni siquiera lo conocés a Milei! ¡No tenés una foto con Milei! ¿Cómo decís que sos mileísta, si no hablaste nunca con él? Y te hago esta pregunta mirándote a los ojos: ¿de dónde sacás la plata para semejante campaña electoral? ¡Decí la verdad!”, exigió Bussi a Pelli, en un último reclamo de un candidato a sus rivales para que cesen los engaños.