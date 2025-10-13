Tucumán Debate: cruces por la obra pública y el uso del presupuesto provincial

Durante la transmisión de “Tucumán Debate”, el programa especial de LA GACETA Play, seis candidatos a diputado nacional cruzaron sus ideas y plantearon cómo se debería financiar las obras de infraestructura en las provincias. Los postulantes para las elecciones del 26 de octubre hablaron de la distribución de las partidas presupuestarias, de la planta de empleados públicos y de los fondos que destina la Nación a las jurisdicciones.
Los candidatos plantearon sus propuestas en el orden preestablecido por el sorteo realizado en la Redacción de LA GACETA, en el marco del programa televisivo. Sus principales ideas fueron:
Roberto Sánchez - Unidos por Tucumán
“Esto se hace con decisión política, como lo vienen haciendo las diferentes provincias en Argentina, donde designan el 10% de su presupuesto a la obra pública; acá en Tucumán solamente invierten el 5%. Esto, sumado a que la obra pública a nivel nacional está paralizada. También hay un problema, que es el orden de prioridades que tiene el Gobierno de la Provincia, muy diferente al que tiene la gente, donde el dinero de la gente va a parar en publicidad, en campaña política. Nosotros lo vivimos en carne propia en nuestro municipio (Concepción): con esfuerzo, sacrificio, austeridad y transparencia, pudimos cambiar la realidad de todos los tucumanos. Aquí se necesita decisión política”.
Paula Omodeo - CREO
“Tucumán vive de la infraestructura de los años 60, 70. Veamos las grandes obras de infraestructura: el Cadillal, Escaba, el aeropuerto, y así la mayoría de las grandes obras que tenemos los tucumanos. Mi pregunta siempre es “¿faltó plata de la Nación o de la Provincia?” porque la pregunta es cómo se deberían financiar, y si vemos los presupuestos de las provincias en los últimos años, no faltó plata. Lo que pasó es que se la gastaron pésimamente mal. Si dejamos de gastar en la Legislatura, que se lleva el 4% del presupuesto provincial por millones y millones, y gastamos lo que gasta Salta, por ejemplo, podemos hacer un hospital de alta complejidad al año. Igual que cuando hablan de reducir las comunas rurales: hay que eliminarlas, $280.000 millones al año se llevan las comunas rurales. Hay plata, pero hay que gastarla bien”.
Federico Pelli - La Libertad Avanza
“El Estado debe financiar obras de infraestructura que sean esenciales y estratégicas. De hecho, el Gobierno nacional está impulsando el mayor plan de infraestructura de la historia del país, Argentina grande otra vez, un gigantesco plan de inversiones en materia de telecomunicaciones, energía, transporte y logística. También le estamos cambiando la vida a los tucumanos, con obras claves como la cárcel de Benjamín Paz, el acueducto en Vipos, la remodelación del aeropuerto y, por supuesto, la ruta 307. Duele que en Tucumán no estén cubiertas las necesidades básicas. Las obras no deben ser un curro para robar, deben ser inversiones a favor de la gente. Tucumanos, recuerden cómo el kirchnerismo usó esta causa; no para servir a la gente, sino para robar, y por eso tienen gente presa por ese motivo”.
Alejandra Arreguez - Izquierda y los Trabajadores Unidad
“A pesar de las mentiras de Pelli, lo cierto es que la motosierra se ensañó con las provincias y Tucumán no fue una excepción. Aunque Jaldo ande llorando en los medios, usted señor gobernador mandó a votar el decreto N° 7023 por el cual Milei, entre otras cosas, recortó la obra pública. Entre la Nación y la Provincia se tiran la pelota, pero hay 50.000 familias que en Tucumán no tienen vivienda; la mitad de las casas no tienen gas ni cloacas; y la decadencia se profundiza no porque no haya plata, sino porque la utilizan para la timba financiera, para los amigos de (Luis) Caputo, para pagarle al FMI dólar por dólar y que quede contento (Donald) Trump. Miren si no es necesario invertir todos estos recursos en infraestructura para las escuelas, los hospitales, un plan de vivienda. ¿De dónde tiene que venir la plata? Del desconocimiento soberano hacia los estafadores del FMI. ¿Hacia dónde tiene que ir? Hacia cubrir estas necesidades sociales”.
Ricardo Bussi - Fuerza Republicana
“Cuando a (Antonio) Bussi le tocó redactar la constitución de los tucumanos, estableció una cláusula por la cual el 50% del presupuesto provincial debía ser destinado a la obra pública. Después vino (José) Alperovich, que en la reforma de 2006 eliminó ese artículo porque ya tenía en mente embarazar al Estado de empleados públicos para mantenerlos de rehenes y ganar elecciones. Bussi tenía 40.000 empleados públicos al terminar su mandato; hoy hay 101.000 sin contar los empleados municipales, comunales, los contratados y los transitorios. El peronismo tiene ese eje de llenar de empleados la administración pública y después andar llorando por los pasillos por plata para hacer obras. Hay que hacer obras congelando el ingreso a la administración pública, permitiendo que se renueve por cuestiones de vitalidad de los empleados, y los recursos que se liberan aplicarlos a la obra pública necesaria”.
Osvaldo Jaldo - Tucumán Primero
“Al hacerse cargo el Presidente de la Nación (Javier Milei) dijo ‘no hay plata’ y ‘no hay obras de infraestructura a nivel nacional ni para las provincias’. O miente Milei o miente Pelli; para mí mienten los dos. Nosotros en Tucumán por primera vez estamos haciendo obras con recursos provinciales, por eso es que tenemos hoy un superávit en el presupuesto que nos ha permitido llevar adelante obras de envergadura. Y las obras que se quiere adjudicar el candidato libertario, que ni conoce la Provincia porque nunca la caminó, son producto de un convenio de este gobernador con el ministro de economía y el jefe de gabinete en compensación de deuda. No son obras de la Nación, es plata de las provincias que a través del convenio de compensación de deudas nos debía la Nación a nosotros, que son la cárcel, el acueducto, la doble terna de El Bracho - Villa Quinteros, más de 12 rutas provinciales, entre otros”.