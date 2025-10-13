Tucumán Debate: cruces por la obra pública y el uso del presupuesto provincial

Osvaldo Jaldo - Tucumán Primero

“Al hacerse cargo el Presidente de la Nación (Javier Milei) dijo ‘no hay plata’ y ‘no hay obras de infraestructura a nivel nacional ni para las provincias’. O miente Milei o miente Pelli; para mí mienten los dos. Nosotros en Tucumán por primera vez estamos haciendo obras con recursos provinciales, por eso es que tenemos hoy un superávit en el presupuesto que nos ha permitido llevar adelante obras de envergadura. Y las obras que se quiere adjudicar el candidato libertario, que ni conoce la Provincia porque nunca la caminó, son producto de un convenio de este gobernador con el ministro de economía y el jefe de gabinete en compensación de deuda. No son obras de la Nación, es plata de las provincias que a través del convenio de compensación de deudas nos debía la Nación a nosotros, que son la cárcel, el acueducto, la doble terna de El Bracho - Villa Quinteros, más de 12 rutas provinciales, entre otros”.