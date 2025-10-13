¿A favor o en contra?: el semáforo político de Tucumán Debate

Los seis candidatos a Diputados de la Nación que participaron de Tucumán Debate, respondieron preguntas claves sobre la coyuntura del país. Todos los asistentes levantaron al mismo tiempo la paleta del color elegido: verde (a favor), amarillo (depende), rojo (en contra).
Y así votaron los postulantes.
- ¿Se deberían quitar totalmente las retenciones al campo?
Alejandra Arreguez: En contra
Ricardo Bussi: A favor
Osvaldo Jaldo: A favor
Paula Omodeo: A favor
Federico Pelli: A favor
Roberto Sánchez: A favor
- ¿El Estado debe financiar a las universidades?
Alejandra Arreguez: A favor
Ricardo Bussi: A favor
Osvaldo Jaldo: A favor
Paula Omodeo: A favor
Federico Pelli: A favor
Roberto Sánchez: A favor
- ¿Está de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad?
Alejandra Arreguez: En contra
Ricardo Bussi: A favor
Osvaldo Jaldo: A favor
Paula Omodeo: A favor
Federico Pelli: A favor
Roberto Sánchez: A favor
- ¿Se debe poner en funcionamiento la ley de emergencia en discapacidad?
Alejandra Arreguez: A favor
Ricardo Bussi: A favor
Osvaldo Jaldo: A favor
Paula Omodeo: A favor
Federico Pelli: Depende
Roberto Sánchez: A favor
- ¿Debería regularse el uso de los DNU por el presidente?
Alejandra Arreguez: A favor
Ricardo Bussi: En contra
Osvaldo Jaldo: Depende
Paula Omodeo: Depende
Federico Pelli: En contra
Roberto Sánchez: A favor