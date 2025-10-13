Secciones
¿A favor o en contra?: el semáforo político de Tucumán Debate

El tercer eje temático interpeló a los candidatos respecto a temas centrales del escenario político y social.

Ariane Armas
Hace 44 Min

Los seis candidatos a Diputados de la Nación que participaron de Tucumán Debate, respondieron preguntas claves sobre la coyuntura del país. Todos los asistentes levantaron al mismo tiempo la paleta del color elegido: verde (a favor), amarillo (depende), rojo (en contra).

Y así votaron los postulantes.

- ¿Se deberían quitar totalmente las retenciones al campo?

Alejandra Arreguez:  En contra

Ricardo Bussi: A favor

Osvaldo Jaldo: A favor

Paula Omodeo: A favor

Federico Pelli: A favor

Roberto Sánchez: A favor

- ¿El Estado debe financiar a las universidades?

Alejandra Arreguez: A favor

Ricardo Bussi: A favor

Osvaldo Jaldo: A favor

Paula Omodeo: A favor

Federico Pelli: A favor

Roberto Sánchez: A favor

- ¿Está de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad?

Alejandra Arreguez: En contra

Ricardo Bussi: A favor

Osvaldo Jaldo: A favor

Paula Omodeo: A favor

Federico Pelli: A favor

Roberto Sánchez: A favor

- ¿Se debe poner en funcionamiento la ley de emergencia en discapacidad?

Alejandra Arreguez: A favor

Ricardo Bussi: A favor

Osvaldo Jaldo: A favor

Paula Omodeo: A favor

Federico Pelli: Depende

Roberto Sánchez: A favor

- ¿Debería regularse el uso de los DNU por el presidente?

Alejandra Arreguez: A favor

Ricardo Bussi: En contra

Osvaldo Jaldo: Depende

Paula Omodeo: Depende

Federico Pelli: En contra

Roberto Sánchez: A favor

