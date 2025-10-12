Secciones
¿Qué pasó con la salud de Diane Keaton en los meses previos a su muerte?

El medio estadounidense “People” dio detalles de los últimos meses de vida de la artista. En marzo había puesto en venta su casa de ensueño.

Hace 1 Hs

La actriz Diane Keaton, una de las leyendas más admiradas del cine estadounidense, falleció a los 79 años en California. Así lo confirmaron allegados a su familia, aunque por el momento no se dieron a conocer las causas de su muerte.

Figura clave del cine de los años ’70, Keaton brilló en clásicos como El Padrino y Annie Hall ("Dos extraños amantes"), cinta que le valió el Oscar a Mejor Actriz en 1977. Su trayectoria, que se extendió por más de cinco décadas, dejó una huella profunda en la historia del cine moderno gracias a su talento para alternar entre la comedia, el drama y la introspección.

A lo largo de su carrera compartió pantalla con grandes nombres de Hollywood, entre ellos Jack Nicholson, Al Pacino, Steve Martin, Meryl Streep, Robert De Niro, Robin Williams, Susan Sarandon, Harrison Ford, Kevin Kline, Dianne Wiest, Meg Ryan, Lisa Kudrow y Sarah Jessica Parker.

Qué pasó con la salud de Diane Keaton en los meses previos a su muerte

Según reveló una fuente que habló con la revista People, la salud de la actriz se había deteriorado en los últimos meses. “Su declive fue muy repentino, lo cual fue desgarrador para todos los que la amábamos. Fue tan inesperado, especialmente para alguien con tanta fuerza y espíritu”, declaró.

En esa línea, el informante sumó: "En sus últimos meses, estuvo rodeada únicamente por su familia más cercana, que optó por mantener la intimidad. Ni siquiera sus amigos de toda la vida estaban completamente al tanto de lo que estaba sucediendo“.

Keaton había tomado una drástica decisión respecto a su estilo de vida en los últimos meses: en marzo, puso a la venta su querida “casa de ensueño”, sorprendiendo a muchos después de decir que había planeado quedarse allí permanentemente.

La actriz, reconocida en el mundo del diseño de interiores por su gusto sofisticado, incluso escribió un libro sobre la casa, titulado La casa que construyó Pinterest. Tras mudarse allí en 2017, completó una extensa renovación que duró ocho años. Pero en marzo, puso a la venta la propiedad de cinco dormitorios y siete baños por 29 millones de dólares.

