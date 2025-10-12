¿Qué pasó con la salud de Diane Keaton en los meses previos a su muerte?

Figura clave del cine de los años ’70, Keaton brilló en clásicos como El Padrino y Annie Hall ("Dos extraños amantes"), cinta que le valió el Oscar a Mejor Actriz en 1977. Su trayectoria, que se extendió por más de cinco décadas, dejó una huella profunda en la historia del cine moderno gracias a su talento para alternar entre la comedia, el drama y la introspección.