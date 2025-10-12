La muerte de Diane Keaton: 10 películas para recordar la vida y el legado de la carismática actriz

Más allá de su labor cinematográfica, Diane Keaton fue una voz valiente en temas poco abordados por las celebridades de Hollywood. Eligió papeles que exaltaban la inteligencia por encima de la apariencia y habló con franqueza sobre la vejez, la maternidad adoptiva y su decisión de no casarse. Con estas posturas, abrió caminos hacia una representación más libre y honesta de las mujeres en la industria.