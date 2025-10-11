Murió Diane Keaton, la inolvidable actriz de El Padrino y ganadora del Oscar

El mundo del cine despide a una de sus artistas más emblemáticas. Diane Keaton, la legendaria actriz que brilló en películas como El Padrino y Annie Hall, falleció a los 79 años en su hogar de California, según confirmó su familia a la revista People. Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre las causas de su muerte, y sus seres queridos pidieron respeto y privacidad en este difícil momento.