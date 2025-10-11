Secciones
Murió Diane Keaton, la inolvidable actriz de El Padrino y ganadora del Oscar

Falleció a los 79 años en su casa de California. Dueña de un estilo inconfundible y una trayectoria de más de cinco décadas, fue una de las figuras más queridas del cine de Hollywood.

DIANE KEATON. Falleció a los 79 años en su casa de California. DIANE KEATON. Falleció a los 79 años en su casa de California. GETTY IMAGES
Hace 2 Hs

El mundo del cine despide a una de sus artistas más emblemáticas. Diane Keaton, la legendaria actriz que brilló en películas como El Padrino y Annie Hall, falleció a los 79 años en su hogar de California, según confirmó su familia a la revista People. Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre las causas de su muerte, y sus seres queridos pidieron respeto y privacidad en este difícil momento.

Nacida como Diane Hall en Los Ángeles en 1946, Keaton se convirtió en un ícono del cine estadounidense gracias a una carrera que se extendió por más de cinco décadas. Su carisma, su voz inconfundible y su particular sentido del humor la convirtieron en una figura admirada tanto por el público como por la crítica.

Su gran salto a la fama llegó en 1972, cuando interpretó a Kay Adams, la novia y luego esposa de Michael Corleone en El Padrino, la monumental obra de Francis Ford Coppola. Aquel papel no solo marcó el inicio de una carrera brillante, sino que también la posicionó como una actriz capaz de combinar sensibilidad y fortaleza en la pantalla.

Cinco años más tarde, en 1977, Keaton alcanzó la consagración definitiva con Annie Hall, dirigida por Woody Allen, película que redefinió la comedia romántica y le valió el Premio Óscar a Mejor Actriz. Su interpretación fresca, irónica y profundamente humana dejó una huella imborrable en la historia del cine.

A lo largo de su trayectoria, Diane Keaton participó en decenas de producciones memorables, siempre fiel a su estilo auténtico y elegante, tanto en su forma de actuar como en su inconfundible manera de vestir. Su legado artístico y su personalidad única la consagraron como una de las mujeres más admiradas de Hollywood.

