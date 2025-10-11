¿De qué murió Diane Keaton? Se conocieron detalles sobre el fallecimiento de la actriz

Diane Keaton, una de las actrices más queridas y admiradas de Hollywood, falleció este sábado a los 79 años. La noticia fue confirmada por un portavoz de su familia a la revista People y generó una ola de tristeza en el mundo del cine y entre millones de seguidores que la recordarán por su talento, su carisma y su inconfundible estilo.
Aunque los allegados a Keaton pidieron privacidad en este difícil momento y evitaron brindar detalles sobre las circunstancias de su muerte, en las últimas horas se conocieron datos que aportan algo de claridad sobre lo ocurrido.
El sitio estadounidense TMZ publicó que una fuente del Departamento de Bomberos de Los Ángeles informó que el sábado, a las 8.08 de la mañana, una ambulancia acudió a la residencia de la actriz tras una llamada de emergencia. Según el medio, “Diane fue la persona trasladada al hospital”, aunque hasta el momento esa información no fue confirmada ni desmentida por su entorno más cercano.
De acuerdo con People, una fuente cercana reveló que la actriz no se encontraba bien de salud en los últimos tiempos. “Su declive fue muy repentino, lo cual fue desgarrador para todos los que la amábamos. Fue tan inesperado, especialmente para alguien con tanta fuerza y espíritu”, expresó.
El último mensaje de Diane Keaton en redes sociales
Tras conocerse la triste noticia, miles de admiradores inundaron las redes sociales con mensajes de despedida. En particular, su último posteo en Instagram -publicado en abril de este año- se llenó de comentarios llenos de cariño y nostalgia.
En la foto, Keaton aparece sonriente junto a su inseparable perro “Reggie”, en una publicación por el “Día Internacional de la Mascota”, en colaboración con una marca dedicada al bienestar animal.
“Una verdadera leyenda. Gracias por tu talento, tu dedicación a los animales y tu carisma. Vamos a extrañarte”, escribió un usuario. Otros expresaron su conmoción: “Estoy destrozado por esta noticia”, “No estaba preparado para esto”, “Tu risa contagiosa quedará para siempre en nuestra memoria”.
Diane Keaton deja un legado imborrable en la historia del cine. Protagonista de clásicos como Annie Hall, El Padrino y Something’s Gotta Give, su talento y personalidad marcaron generaciones. Hoy, Hollywood llora a una artista única, cuya luz seguirá brillando en cada una de sus películas.