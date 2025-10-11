Secciones
Expectativa en aumento: el martes se conocerá la inflación de septiembre

Se trata de un indicador clave para el Gobierno, que busca consolidar la desaceleración de precios tras los mínimos registrados durante el invierno.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá el próximo martes, a las 16, el dato oficial de inflación correspondiente a septiembre. Se trata de un indicador clave para el Gobierno de Javier Milei, que busca consolidar la desaceleración de los precios tras los mínimos registrados durante el invierno.

Mientras tanto, la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPCBA) subió 2,2% en septiembre, lo que implica una aceleración de 0,6 puntos respecto de agosto, cuando había sido del 1,6%. 

Con este resultado, la inflación porteña acumula 22,7% en los primeros nueve meses del año y 35% en los últimos doce meses.

De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, los analistas privados estiman que el IPC nacional de septiembre rondará el 2%, en línea con los datos regionales conocidos hasta ahora.

En agosto, el INDEC había informado una inflación nacional del 1,9%, con un acumulado interanual del 33,6%.

