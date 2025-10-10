La inflación de septiembre muestra signos de aceleración

El informe destaca que “las divisiones con mayores incrementos fueron ‘Transporte’ (+3,6%), impulsada por subas en pasajes de avión, vehículos y combustibles. Le siguieron ‘Bienes y Servicios Varios’ (+2,8%) y ‘Recreación y Cultura’ (+2,4%)”. En contraste, los precios de alimentos y bebidas, que tienen el mayor peso en la canasta, mostraron una suba más moderada (1,6%), contribuyendo así a moderar el índice general. Según Nicolás Trotta, director ejecutivo del CCD y ex ministro de Educación, “con las elecciones de octubre a la vista, la inflación muestra una preocupante aceleración, acumulando cuatro meses de aumento. Esto siembra dudas sobre el supuesto único logro del gobierno. La gestión ha fracasado en contener el tipo de cambio y la pérdida de divisas, que son los motores de la inflación, sumados al incremento de tarifas y al creciente endeudamiento externo. Además, los datos de julio del Indec revelan que los salarios privados registrados, que son los más favorecidos, siguen por debajo de los niveles de noviembre de 2023, lo que refleja una clara falla en la política económica actual”.