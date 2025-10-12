Hay bebidas que pueden hidratarte más que el agua cuando hace calor: ¿cuáles son?

Estar bien hidratado no es una opción, es una necesidad constante, ya sea que afuera haga un calor sofocante o estemos en pleno invierno. Nuestro cuerpo pierde líquido continuamente y debe reponerlo para funcionar correctamente. Cuando transpiramos por ejercicio físico o una ola de calor, la ingesta de fluidos se vuelve crítica. Sin embargo, la ciencia reveló algo sorprendente: el agua pura, aunque esencial, no siempre es la opción más eficiente para mantener una hidratación sostenida.
La especialista en Nutrición Clínica y Deportiva y fundadora de Migdal Nutrición, Natalia Migdalova, aclaró que la hidratación no solo depende de la absorción rápida, sino de la capacidad del líquido para "reponer agua y electrolitos en el organismo, así como de su retención a corto y largo plazo". Por eso, algunas bebidas superan al líquido transparente.
El secreto está en los nutrientes
Para que el cuerpo retenga el agua por más tiempo, la bebida necesita más que solo H2O. Como señaló Migdalova, estudios científicos demuestran que las bebidas que contienen pequeñas cantidades de carbohidratos (azúcares), proteínas, grasas y, sobre todo, electrolitos (principalmente sodio) logran "una absorción más gradual del agua y una retención prolongada en el cuerpo" al retrasar el vaciamiento gástrico.
El sodio, por ejemplo, es crucial porque estimula la reabsorción de agua en los riñones, reduciendo la diuresis (la pérdida de líquidos) y favoreciendo la retención. Un estudio de la Universidad de Loughborough confirmó que la leche tiene un "mayor efecto hidratante" que el agua gracias a su contenido de nutrientes y electrolitos. Esto la convierte en una excelente opción para beber después de una jornada de ejercicio.
Alternativas eficientes contra la sed
Además de la leche, existen otras bebidas que Migdalova identificó como particularmente eficientes para combatir la deshidratación:
Agua de coco natural: Es rica en potasio y contiene sodio y azúcares naturales. Hay estudios que sugieren que puede ser tan efectiva como algunas bebidas deportivas para la rehidratación en actividades físicas de intensidad moderada.
Soluciones de rehidratación oral: Estas son la opción más eficaz ante una pérdida significativa de líquidos (como en casos de vómitos o diarrea). Su combinación de agua, sal y glucosa facilita una rehidratación rápida y segura.
Caldo suave: Si bien es una opción más ligera, el caldo puede ser muy útil, especialmente para personas con poco apetito o que necesitan una rehidratación progresiva. Las infusiones sin teína, aunque con capacidad de hidratación similar al agua, son buenas porque fomentan el consumo de líquido en quienes prefieren un sabor.
¿Y qué pasa con las bebidas deportivas?
Las bebidas isotónicas o deportivas están diseñadas específicamente para reponer los electrolitos y líquidos perdidos durante el ejercicio intenso. La clave, según la especialista, es que contienen carbohidratos (generalmente 6-8% de glucosa o fructosa) y electrolitos (sodio y potasio) que mejoran la absorción intestinal y la retención de líquidos.
Sin embargo, la experta advierte que muchas de estas bebidas comerciales contienen "azúcares añadidos en cantidades excesivas, hasta 20-30 g por 500 ml". Esto es innecesario para las personas sedentarias o que realizan ejercicios de baja intensidad, aumentando el riesgo de consumo calórico excesivo. Por ello, su uso debe limitarse a contextos de actividad física alta.
La clave es el equilibrio
Si bien existen alternativas más sostenidas, Migdalova enfatizó que el agua "sigue siendo la mejor opción en la mayoría de los casos". No obstante, debemos tener cuidado con los excesos. Tomar una cantidad elevada de agua en un corto periodo de tiempo y sin necesidad fisiológica real puede ser perjudicial.