Hay bebidas que pueden hidratarte más que el agua cuando hace calor: ¿cuáles son?

El sodio, por ejemplo, es crucial porque estimula la reabsorción de agua en los riñones, reduciendo la diuresis (la pérdida de líquidos) y favoreciendo la retención. Un estudio de la Universidad de Loughborough confirmó que la leche tiene un "mayor efecto hidratante" que el agua gracias a su contenido de nutrientes y electrolitos. Esto la convierte en una excelente opción para beber después de una jornada de ejercicio.