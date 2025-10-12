Secciones
SociedadSalud

Hay bebidas que pueden hidratarte más que el agua cuando hace calor: ¿cuáles son?

Ante el aumento de la temperatura y una estación más calurosa, mantenerse hidratado es fundamental. ¿Cuál es la mejor opción para lograrlo?

Las bebidas que hidratan tu cuerpo más que el agua. Las bebidas que hidratan tu cuerpo más que el agua.
Hace 2 Hs

Estar bien hidratado no es una opción, es una necesidad constante, ya sea que afuera haga un calor sofocante o estemos en pleno invierno. Nuestro cuerpo pierde líquido continuamente y debe reponerlo para funcionar correctamente. Cuando transpiramos por ejercicio físico o una ola de calor, la ingesta de fluidos se vuelve crítica. Sin embargo, la ciencia reveló algo sorprendente: el agua pura, aunque esencial, no siempre es la opción más eficiente para mantener una hidratación sostenida.

Siete meriendas sin harinas: opciones saludables para cada día de la semana

Siete meriendas sin harinas: opciones saludables para cada día de la semana

La especialista en Nutrición Clínica y Deportiva y fundadora de Migdal Nutrición, Natalia Migdalova, aclaró que la hidratación no solo depende de la absorción rápida, sino de la capacidad del líquido para "reponer agua y electrolitos en el organismo, así como de su retención a corto y largo plazo". Por eso, algunas bebidas superan al líquido transparente.

El secreto está en los nutrientes

Para que el cuerpo retenga el agua por más tiempo, la bebida necesita más que solo H2O. Como señaló Migdalova, estudios científicos demuestran que las bebidas que contienen pequeñas cantidades de carbohidratos (azúcares), proteínas, grasas y, sobre todo, electrolitos (principalmente sodio) logran "una absorción más gradual del agua y una retención prolongada en el cuerpo" al retrasar el vaciamiento gástrico.

El sodio, por ejemplo, es crucial porque estimula la reabsorción de agua en los riñones, reduciendo la diuresis (la pérdida de líquidos) y favoreciendo la retención. Un estudio de la Universidad de Loughborough confirmó que la leche tiene un "mayor efecto hidratante" que el agua gracias a su contenido de nutrientes y electrolitos. Esto la convierte en una excelente opción para beber después de una jornada de ejercicio.

Alternativas eficientes contra la sed

Además de la leche, existen otras bebidas que Migdalova identificó como particularmente eficientes para combatir la deshidratación:

Agua de coco natural: Es rica en potasio y contiene sodio y azúcares naturales. Hay estudios que sugieren que puede ser tan efectiva como algunas bebidas deportivas para la rehidratación en actividades físicas de intensidad moderada.

Soluciones de rehidratación oral: Estas son la opción más eficaz ante una pérdida significativa de líquidos (como en casos de vómitos o diarrea). Su combinación de agua, sal y glucosa facilita una rehidratación rápida y segura.

Caldo suave: Si bien es una opción más ligera, el caldo puede ser muy útil, especialmente para personas con poco apetito o que necesitan una rehidratación progresiva. Las infusiones sin teína, aunque con capacidad de hidratación similar al agua, son buenas porque fomentan el consumo de líquido en quienes prefieren un sabor.

¿Y qué pasa con las bebidas deportivas?

Las bebidas isotónicas o deportivas están diseñadas específicamente para reponer los electrolitos y líquidos perdidos durante el ejercicio intenso. La clave, según la especialista, es que contienen carbohidratos (generalmente 6-8% de glucosa o fructosa) y electrolitos (sodio y potasio) que mejoran la absorción intestinal y la retención de líquidos.

Sin embargo, la experta advierte que muchas de estas bebidas comerciales contienen "azúcares añadidos en cantidades excesivas, hasta 20-30 g por 500 ml". Esto es innecesario para las personas sedentarias o que realizan ejercicios de baja intensidad, aumentando el riesgo de consumo calórico excesivo. Por ello, su uso debe limitarse a contextos de actividad física alta.

La clave es el equilibrio

Si bien existen alternativas más sostenidas, Migdalova enfatizó que el agua "sigue siendo la mejor opción en la mayoría de los casos". No obstante, debemos tener cuidado con los excesos. Tomar una cantidad elevada de agua en un corto periodo de tiempo y sin necesidad fisiológica real puede ser perjudicial.

Uno de los principales riesgos de la ingesta excesiva es la hiponatremia, una alteración peligrosa del equilibrio de sodio en la sangre. Al diluirse el sodio, se produce un desequilibrio que puede generar síntomas como "dolor de cabeza, mareos, náuseas, distensión abdominal, confusión mental e incluso o alteraciones neurológicas graves". La recomendación general, concluyó la especialista, es "beber con regularidad, respondiendo a la sensación de sed", y aumentar la ingesta solo en situaciones específicas como calor extremo o enfermedad.​

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Mousse helada de banana y dulce de leche: el postre más rico sin horno y sin harinas

Mousse helada de banana y dulce de leche: el postre más rico sin horno y sin harinas

Lo más popular
La llegada de Milei: Jaldo prepara su propio acto de ”bienvenida” y LLA se ilusiona
1

La llegada de Milei: Jaldo prepara su propio acto de ”bienvenida” y LLA se ilusiona

La teoría de la estupidez
2

La teoría de la estupidez

El Centro Cívico del despilfarro
3

El Centro Cívico del despilfarro

Boris Muñoz: “Estamos atravesando uno de los momentos más peligrosos en la historia de Estados Unidos”
4

Boris Muñoz: “Estamos atravesando uno de los momentos más peligrosos en la historia de Estados Unidos”

Analizan qué pasará con el perfil residencial de la Mate de Luna
5

Analizan qué pasará con el perfil residencial de la Mate de Luna

Diane Keaton, la talentosa y reconocida actriz que ganó un Oscar, falleció a los 79 años
6

Diane Keaton, la talentosa y reconocida actriz que ganó un Oscar, falleció a los 79 años

Más Noticias
Cómo conservar las frutillas en la heladera para que duren más tiempo sin estropearse

Cómo conservar las frutillas en la heladera para que duren más tiempo sin estropearse

Nacho Castañares contó qué secuelas sufre Thiago Medina tras su grave accidente

Nacho Castañares contó qué secuelas sufre Thiago Medina tras su grave accidente

Si te pica un alacrán, esto tenés hacer antes de acudir a un hospital

Si te pica un alacrán, esto tenés hacer antes de acudir a un hospital

Secuestran $500 millones en un puesto fronterizo de Tucumán

Secuestran $500 millones en un puesto fronterizo de Tucumán

Con mi mujer no: la feroz respuesta de Ángel Di María tras los polémicos comentarios de Toti Pasman

"Con mi mujer no": la feroz respuesta de Ángel Di María tras los polémicos comentarios de Toti Pasman

Cambio brusco del clima en Argentina: hay alerta por tormentas y vientos fuertes en varias provincias

Cambio brusco del clima en Argentina: hay alerta por tormentas y vientos fuertes en varias provincias

Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes

Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

Comentarios