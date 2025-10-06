Secciones
Política

Encuentro de mujeres: importancia de la detección precoz y la prevención del cáncer de mama

La jornada fue encabezada por Chahla, Jaldo y Acevedo.

Encuentro de mujeres: importancia de la detección precoz y la prevención del cáncer de mama
Hace 56 Min

Más de 600 mujeres participaron de una jornada de concientización sobre la importancia de la detección precoz y la prevención del cáncer de mama, organizada por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán en el marco del Octubre Rosa. El encuentro tuvo lugar en el Hotel Sheraton y fue encabezado por la intendenta Rossana Chahla, el vicegobernador a cargo del Ejecutivo provincial, Miguel Acevedo, y el gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo.

“Este es nuestro Mes Rosa de concientización en la detección precoz del cáncer de mama. Hoy estas mujeres que están aquí son multiplicadoras del mensaje”, señaló Chahla, quien recordó que en Argentina se diagnostican alrededor de 60 casos por día y 15 mujeres fallecen a causa de esta enfermedad. Subrayó además que “si hacemos la detección precoz tenemos 90% de posibilidades de sobrevida, y ahí está el secreto”. La jefa municipal destacó que durante su gestión como ministra de Salud impulsó la creación de 18 “nodos rosas” en la provincia, con mamógrafos y ecógrafos para garantizar acceso sin turnos previos. “Ahora, desde la Asistencia Pública Municipal, hemos creado y generado el Piso Rosa que atiende a casi 200 mujeres por día. Vamos a trabajar muchísimo porque queremos que más mujeres se salven, porque sabemos la importancia del rol de la mujer en la familia, en la sociedad, en todas partes”, agregó.

Estado presente

Por su parte, Jaldo defendió “la necesidad de un Estado presente”, destacando que “como gobierno de la provincia, no solo en muchos hospitales cabeceras, sino en la mayoría de los hospitales públicos del interior, venimos poniendo a disposición los profesionales y la tecnología para que las mujeres lo único que tienen que hacer es arrimarse y ahí se le hacen todos los controles de manera gratuita”.

Con cáncer de mama y una cinta rosa, Paola Nieva corrió 10K en la media maratón de LA GACETA

Con cáncer de mama y una cinta rosa, Paola Nieva corrió 10K en la media maratón de LA GACETA

El vicegobernador Miguel Acevedo calificó la jornada como “una actividad fantástica, con más de 600 mujeres emprendedoras, profesionales, en este mes donde tenemos que visibilizar la lucha contra el cáncer de mama, que sabemos que previniendo se puede curar”. Además, remarcó que “la salud pública en Tucumán es de excelencia” e instó a continuar con los controles preventivos.

Temas Municipalidad de San Miguel de TucumánOsvaldo JaldoMiguel AcevedoRossana Chahla
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La caída de la natalidad en Argentina: las claves de la segunda transición demográfica
1

La caída de la natalidad en Argentina: las claves de la segunda transición demográfica

Qué hizo Países Bajos para terminar con la superpoblación de perros callejeros
2

Qué hizo Países Bajos para terminar con la superpoblación de perros callejeros

Los hijos de Donald Trump: ¿quiénes son y a qué se dedican?
3

Los hijos de Donald Trump: ¿quiénes son y a qué se dedican?

4

Descubrí cómo sacar el máximo rendimiento al Modo IA de Google

¿Qué es la técnica del 10-10-10 y cómo usarla para tomar mejores decisiones sin dar tantas vueltas?
5

¿Qué es la técnica del 10-10-10 y cómo usarla para tomar mejores decisiones sin dar tantas vueltas?

Las dos opciones para que los celulares no se queden sin WhatsApp desde este mes
6

Las dos opciones para que los celulares no se queden sin WhatsApp desde este mes

Más Noticias
A 21 días de las elecciones, José Luis Espert renunció a su candidatura como diputado nacional

A 21 días de las elecciones, José Luis Espert renunció a su candidatura como diputado nacional

Full colágeno: un fruto seco desconocido que ayuda a cuidar la piel, bajar el colesterol y adelgazar

Full colágeno: un fruto seco desconocido que ayuda a cuidar la piel, bajar el colesterol y adelgazar

José Luis Espert admitió que voló 17 veces en el avión de Machado

José Luis Espert admitió que voló 17 veces en el avión de Machado

El avance de los “barones del azúcar”

El avance de los “barones del azúcar”

En todas partes se cuecen habas

En todas partes se cuecen habas

CAM: ¿se permitirá votar en el fuero penal y en el Palacio de Tribunales?

CAM: ¿se permitirá votar en el fuero penal y en el Palacio de Tribunales?

Elecciones del 26 de octubre: 12 claves para usar la Boleta Única Papel

Elecciones del 26 de octubre: 12 claves para usar la Boleta Única Papel

La ruta a Quilmes: el Gobierno provincial invierte $29 millones en estudios arqueológicos para pres

La ruta a Quilmes: el Gobierno provincial invierte $29 millones en estudios arqueológicos para pres

Comentarios