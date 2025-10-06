Encuentro de mujeres: importancia de la detección precoz y la prevención del cáncer de mama

Más de 600 mujeres participaron de una jornada de concientización sobre la importancia de la detección precoz y la prevención del cáncer de mama, organizada por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán en el marco del Octubre Rosa. El encuentro tuvo lugar en el Hotel Sheraton y fue encabezado por la intendenta Rossana Chahla, el vicegobernador a cargo del Ejecutivo provincial, Miguel Acevedo, y el gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo.
“Este es nuestro Mes Rosa de concientización en la detección precoz del cáncer de mama. Hoy estas mujeres que están aquí son multiplicadoras del mensaje”, señaló Chahla, quien recordó que en Argentina se diagnostican alrededor de 60 casos por día y 15 mujeres fallecen a causa de esta enfermedad. Subrayó además que “si hacemos la detección precoz tenemos 90% de posibilidades de sobrevida, y ahí está el secreto”. La jefa municipal destacó que durante su gestión como ministra de Salud impulsó la creación de 18 “nodos rosas” en la provincia, con mamógrafos y ecógrafos para garantizar acceso sin turnos previos. “Ahora, desde la Asistencia Pública Municipal, hemos creado y generado el Piso Rosa que atiende a casi 200 mujeres por día. Vamos a trabajar muchísimo porque queremos que más mujeres se salven, porque sabemos la importancia del rol de la mujer en la familia, en la sociedad, en todas partes”, agregó.
Estado presente
Por su parte, Jaldo defendió “la necesidad de un Estado presente”, destacando que “como gobierno de la provincia, no solo en muchos hospitales cabeceras, sino en la mayoría de los hospitales públicos del interior, venimos poniendo a disposición los profesionales y la tecnología para que las mujeres lo único que tienen que hacer es arrimarse y ahí se le hacen todos los controles de manera gratuita”.
El vicegobernador Miguel Acevedo calificó la jornada como “una actividad fantástica, con más de 600 mujeres emprendedoras, profesionales, en este mes donde tenemos que visibilizar la lucha contra el cáncer de mama, que sabemos que previniendo se puede curar”. Además, remarcó que “la salud pública en Tucumán es de excelencia” e instó a continuar con los controles preventivos.