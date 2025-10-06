Encuentro de mujeres: importancia de la detección precoz y la prevención del cáncer de mama

“Este es nuestro Mes Rosa de concientización en la detección precoz del cáncer de mama. Hoy estas mujeres que están aquí son multiplicadoras del mensaje”, señaló Chahla, quien recordó que en Argentina se diagnostican alrededor de 60 casos por día y 15 mujeres fallecen a causa de esta enfermedad. Subrayó además que “si hacemos la detección precoz tenemos 90% de posibilidades de sobrevida, y ahí está el secreto”. La jefa municipal destacó que durante su gestión como ministra de Salud impulsó la creación de 18 “nodos rosas” en la provincia, con mamógrafos y ecógrafos para garantizar acceso sin turnos previos. “Ahora, desde la Asistencia Pública Municipal, hemos creado y generado el Piso Rosa que atiende a casi 200 mujeres por día. Vamos a trabajar muchísimo porque queremos que más mujeres se salven, porque sabemos la importancia del rol de la mujer en la familia, en la sociedad, en todas partes”, agregó.