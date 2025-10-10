La madre de Morena Verdi, víctima del triple crimen, mostró su hogar para defender la memoria de su hija

A pesar del dolor y el temor, Sabrina se aferra a la esperanza de encontrar la verdad. "Está todo confuso, pero ocupando a cada uno en su rol podemos tejer el caso. Ayer me senté en la pieza de mi hija y me puse a leer los chats. Sé en qué momento alguien le regaló algo, dónde pudieron ir, alguna fiesta, y sé que eso me va a dar la claridad para saber lo que pasó", afirmó.