Receta sin harinas y sin horno: el arrollado de zanahoria y zucchini de una nutricionista

Si alguna vez quisiste dejar las harinas y eliminarlas de tu dieta, esta receta de la nutricionista Agustina Alda es una buena opción para empezar. Existe la creencia popular de que hacer una dieta sin harinas es difícil. Pero nada más alejado de la realidad con las alternativas que comparte en sus redes sociales esta especialista.
Se trata de un delicioso arrollado de zanahoria y zucchini que lleva poco ingredientes, no lleva harina, no necesita horno para su cocción y es versátil porque pueden reemplazarse algunos ingredientes para elaborarlo a gusto de cada consumidor. Además, lleva pocos ingredientes y es rico en proteínas por su cantidad de huevos.
Este arrollado está relleno de jamón, queso y tomate, pero puede modificarse la pasta y cambiarse por opciones como pollo con queso crema y aceitunas, atún con huevo duro y rúcula o carne de cerdo mechada con mostaza.
Arrollado de verduras sin harina y sin horno
Para esta receta necesitarás solamente tres verduras: un zucchini, dos zanahorias y dos tomates para el relleno. También tres huevos completos para ligar la preparación que servirá de cobertura y 200 gramos de jamón y 200 de queso en fetas para completar el interior. Además, condimento a gusto como sal y pimienta.
Preparación
1. Pelar las zanahorias y el zucchini crudos y rallarlos con un punto grueso o fino según qué tanto te guste distinguir los sabores de cada ingrediente en la comida.
2. Escurrir bien el zucchini para eliminar la mayor cantidad de líquido posible y evitar que el arrollado no termine de armarse
3. Mezclar las verduras ralladas y condimentarlas a gusto con sal, pimienta o los ingredientes que te gusten. Incorporar también el queso rallado para darle otro sabor a la masa.
4. Pincelar una bifera, una sartén o una placa para hornos con aceite y llevarla a la cocina a fuego medio. También se puede usar una lámina de papel manteca en vez de aceite.
5. Cocinar durante cinco minutos para que empiece a dorarse y agregar una capa de jamón, otra capa de queso en fetas. Picar un tomate –o un pimiento, en su defecto– en cubos pequeños y agregar también como parte del relleno.
7. Luego de 10 minutos de cocción, usar una o dos espátulas para empezar a levantar los bordes de la preparación de zanahoria y zucchini e ir enrollando desde uno de los laterales.
Cuando esté completamente enrollado y dorado de la parte exterior, podrás cortarlo para servir.