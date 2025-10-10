Estas son las razones por las que María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz, según el Comité

El Comité Nobel noruego sorprendió al mundo al otorgar el Premio Nobel de la Paz 2025 a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, reconociendo su trayectoria como una de las voces más firmes y persistentes en defensa de la democracia y los derechos humanos en Venezuela.
En su comunicado oficial, el Comité destacó que Machado ha trabajado “incansablemente por la democracia” y que su accionar encarna los tres principios fundamentales que inspiraron el galardón concebido por Alfred Nobel: la promoción de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos permanentes y la celebración de congresos por la paz.
“Machado ha mostrado que las herramientas de la democracia son también las herramientas de la paz. Ella personifica la esperanza de un futuro diferente, en el que los derechos fundamentales de los ciudadanos son respetados y sus voces, escuchadas”, afirmó el Comité.
Machado, quien encabezó junto a Edmundo González Urrutia la campaña presidencial de la oposición en los comicios de julio de 2024, se ha mantenido en la clandestinidad desde entonces, temiendo ser arrestada por el gobierno de Nicolás Maduro, que reclamó su reelección pese a las denuncias de fraude documentadas por la oposición.
1. Por haber unido a una oposición históricamente dividida
Según el Comité, una de las principales razones del reconocimiento fue el papel de Machado como figura unificadora dentro de la oposición venezolana.
“Machado ha sido una figura clave y unificadora en una oposición política que alguna vez estuvo profundamente dividida, una oposición que encontró un piso común en el reclamo por unas elecciones libres y un gobierno representativo. Eso es el corazón de la democracia: defender los principios de un gobierno popular, aun cuando no estemos de acuerdo”, señaló el texto.
En un contexto regional en el que las instituciones democráticas enfrentan crecientes amenazas, el Comité subrayó que el liderazgo de Machado “demostró que la unidad es una herramienta esencial para la resistencia pacífica”.
2. Por su resistencia a la militarización y defensa de los derechos civiles
El segundo argumento del Comité hace referencia a la constante oposición de Machado a la militarización del poder político y de la sociedad venezolana.
“El régimen autoritario de Venezuela hace que el trabajo político sea extremadamente difícil. Como fundadora de Súmate, una organización dedicada al desarrollo democrático, Machado defiende las elecciones libres y justas desde hace más de 20 años”, recordó el organismo.
El Comité también citó una frase emblemática de la líder opositora: “Es una elección entre los votos o las balas”.
A lo largo de dos décadas, Machado ha exigido independencia judicial, respeto a los derechos humanos y representación popular, a menudo enfrentando persecución y censura.
3. Por su coherencia en apoyar una transición democrática pacífica
El tercer motivo señalado por el Comité Nobel fue la consistencia y valentía con la que Machado impulsó una transición democrática, incluso cuando fue inhabilitada como candidata presidencial.
“Antes de las elecciones de 2024, Machado era la candidata de la oposición, pero el régimen bloqueó su candidatura. Ella entonces respaldó al representante de otro partido, Edmundo González Urrutia. Cientos de miles de voluntarios se movilizaron por encima de las divisiones políticas para garantizar unas elecciones transparentes y justas”, destacó el Comité.
A pesar del riesgo de acoso, detención y tortura, los ciudadanos documentaron los resultados antes de que el régimen pudiera manipularlos. Para el Comité, esa red cívica fue “un ejemplo de resistencia pacífica y democrática en su forma más pura”.
Un reconocimiento al coraje civil
El comunicado concluyó con un mensaje contundente: “Cuando los autócratas toman el poder, es crucial reconocer a los valientes defensores de la libertad que se levantan y resisten. La democracia depende de quienes se niegan a callar, que se atreven a dar un paso adelante a pesar de los riesgos, y que nos recuerdan que la libertad nunca debe darse por sentada, sino ser defendida con palabras, coraje y determinación”.