La carta de Corina Machado: "Venezuela será libre y este logro inspirará coraje en toda América"

Tras haber sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, la líder opositora venezolana María Corina Machado emitió una emotiva carta. "Venezuela será libre, y este reconocimiento propagará coraje y esperanza en todo el continente americano, pues la libertad, la democracia y la prosperidad son los pilares que nos unen", escribió.
"Con profunda gratitud, acepto el honor que me confiere el Comité Noruego del Nobel al otorgarme el Premio Nobel de la Paz. Lo recibo en nombre del pueblo de Venezuela, que ha luchado con admirable coraje, dignidad, inteligencia y amor por alcanzar su libertad", comenzó Machado en su misiva.
La líder opositora describió la difícil situación que ha enfrentado el país. "Durante 26 años, los venezolanos hemos sufrido violencia y humillación a manos de una tiranía obsesionada con subyugar a los ciudadanos y quebrantar el alma de la nación. La maquinaria de opresión ha sido brutal y sistemática, caracterizada por detenciones, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, que constituyen crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado", agregó.
"Un formidable movimiento cívico"
Sin embargo, Machado resaltó la resiliencia del pueblo venezolano. "La respuesta del pueblo ha sido firme e indoblegable. Hemos forjado un formidable movimiento cívico, superando las barreras impuestas por el régimen para dividirnos, y hemos unido a la nación en un anhelo poderoso: Paz en Libertad. Esta larga travesía ha conllevado costos indescriptibles: miles de vidas entregadas y millones de personas forzadas a abandonar su tierra", insistió.
Además, Machado expresó su convicción de que el país está cerca de lograr su objetivo. "Este premio es un impulso único que inyecta energía y confianza en los venezolanos, dentro y fuera del país, para completar nuestra tarea. Este inmenso respaldo demuestra que la comunidad democrática mundial entiende y comparte nuestra lucha. Es un firme llamado a que la transición a la democracia en Venezuela se concrete de inmediato, tal como lo exigimos contundentemente en la victoria electoral del 28 de julio", resaltó.
La líder opositora también agradeció el apoyo internacional del pueblo. "Los venezolanos reconocemos que, así como hemos dado todo en nuestra lucha ciudadana, el apoyo de nuestros genuinos aliados ha sido decisivo. A los pueblos de las Américas y del mundo, y a sus valientes líderes que nos respaldan, les transmito mi profundo agradecimiento desde el fondo de mi corazón. La historia de Venezuela escribirá sus nombres de manera indeleble", aseguró.
"Nuestro pueblo entendió que no puede haber Paz sin Libertad, y que conquistarla y defenderla requiere una enorme fuerza moral, espiritual y física. Venezuela será libre, y este logro inspirará coraje y esperanza en toda América, porque la libertad, la democracia y la prosperidad son los pilares que nos unen", dijo.
Finalmente, Machado dedicó el premio a cada uno de los venezolanos. "Este premio es tuyo. Es un reconocimiento a lo que hemos logrado juntos y un recordatorio de lo que aún falta. Ahora avanzamos con aún más fuerza, confianza y fe inquebrantable, porque vamos de la mano de Dios, hasta el final", remarcó.