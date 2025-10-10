La carta de Corina Machado: "Venezuela será libre y este logro inspirará coraje en toda América"

Además, Machado expresó su convicción de que el país está cerca de lograr su objetivo. "Este premio es un impulso único que inyecta energía y confianza en los venezolanos, dentro y fuera del país, para completar nuestra tarea. Este inmenso respaldo demuestra que la comunidad democrática mundial entiende y comparte nuestra lucha. Es un firme llamado a que la transición a la democracia en Venezuela se concrete de inmediato, tal como lo exigimos contundentemente en la victoria electoral del 28 de julio", resaltó.