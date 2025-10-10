Milei celebró el Nobel de la Paz para Corina Machado y criticó la "narcodictadura" venezolana

El presidente Javier Milei felicitó hoy a la líder opositora venezolana María Corina Machado tras haber sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025. Destacóa su "enorme lucha por la defensa valiente de la libertad y de la democracia" en Venezuela. Milei aprovechó la ocasión para arremeter contra el régimen de Nicolás Maduro, al calificarlo de "narcodictadura".
"Mis felicitaciones por este reconocimiento, más que merecido por tu enorme lucha por la defensa valiente de la libertad y de la democracia", escribió Milei en sus redes sociales. "Gracias por la inspiración con la que iluminas al mundo peleando contra la narcodictadura de Venezuela", agregó.
Ecos de un gran reconocimiento
El Comité Noruego del Nobel reconoció a Machado por su "incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".
La felicitación de Milei se sumó a una ola de reacciones positivas dentro del gobierno argentino y del arco político opositor. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también elogió el "coraje, convicción y lucha incansable" de Machado. "En Venezuela hay una dictadura con todas las letras, y hay una mujer fuerte, valiente y decidida que enfrenta al régimen de Maduro y pelea por la libertad de todos los venezolanos", declaró Bullrich.
El ex presidente Mauricio Macri también se pronunció sobre el reconocimiento para Corina Machado. "Pocas veces se ha elegido tan bien a alguien para representar la paz como con este premio. Hoy más que nunca, mi corazón está con Corina y con el querido pueblo venezolano", remarcó.