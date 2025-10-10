El premio Nobel de la Paz 2025 fue para María Corina Machado

El Comité Noruego del Nobel anunció hoy que la venezolana María Corina Machado fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz 2025, en reconocimiento a su trayectoria en defensa de la libertad y los derechos políticos en su país. La organización destacó que el galardón honra su “incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.