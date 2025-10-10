Milei en campaña: “La salida es abrazar las ideas de la libertad”

El momento culminante en el centro de Mendoza fue cuando el Presidente se subió a la caja de una camioneta para dar un breve discurso, al estilo de otras apariciones en campaña. Desde allí, Milei confrontó al “populismo del pasado” y pidió a sus seguidores: “No se dejen ganar por el pesimismo”. El jefe de Estado reiteró que este es un “momento bisagra” en el que se debe elegir entre “bajar la inflación y la pobreza o volver al modelo populista”. Incluso, cantó con la militancia y firmó libros.