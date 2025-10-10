Milei en campaña: “La salida es abrazar las ideas de la libertad”

El presidente Javier Milei llegó en la tarde de ayer a la ciudad de Mendoza, proveniente de su actividad al mediodía en la localidad de San Rafael, generando un verdadero caos de multitudes que obligó a desplegar un fuerte operativo policial de casi 500 efectivos policiales.
En una visita, que podría calificarse de alto voltaje político, el mandatario estuvo acompañado por el gobernador radical Alfredo Cornejo, el ministro de Defensa y candidato a diputado nacional Luis Petri, y su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Pasadas las 16, la comitiva presidencial arribó a las inmediaciones del hotel Sheraton, a pocas cuadras de la tradicional Peatonal Sarmiento. El primer contacto con sus seguidores se dio allí, aunque la mayor concentración y tensión se vivió durante una breve caminata de 10 minutos.
El paseo se convirtió en un tumulto, con empujones, gritos e intenso interés de la gente por acercarse al Presidente, mientras registraban el momento con sus celulares. Milei, Karina y Petri se mezclaban con los candidatos de La Libertad Avanza (LLA), Pamela Verasay y Álvaro Martínez, así como el presidente partidario en Mendoza, Facundo Correa Llano.
Los seguidores del Presidente, con banderas, remeras violetas y bengalas de humo del mismo color, coreaban el ya clásico “Viva la libertad, carajo” y consignas a favor del jefe de Estado. Paralelamente, una contramarcha de gremios, jubilados, universitarios y militantes de izquierda se hacía sentir a pocos metros.
Los manifestantes opositores gritaban “la patria no se vende” y “fuera Milei”, espetándole calificativos como “Hambreador” y “Destructor de la industria”. Esta dualidad de fervor oficialista y fuerte repudio opositor generó momentos tensos.
Para controlar la situación y evitar incidentes, el operativo de seguridad, que incluyó tareas de Casa Militar, Policía Federal y la fuerza provincial, decidió colocar vallas cerca de la peatonal, para separar ambas manifestaciones. Pese al vallado, se reportó el arrojo de basura y algunas verduras, como papas, pero el operativo logró evitar incidentes y agresiones mayores.
El momento culminante en el centro de Mendoza fue cuando el Presidente se subió a la caja de una camioneta para dar un breve discurso, al estilo de otras apariciones en campaña. Desde allí, Milei confrontó al “populismo del pasado” y pidió a sus seguidores: “No se dejen ganar por el pesimismo”. El jefe de Estado reiteró que este es un “momento bisagra” en el que se debe elegir entre “bajar la inflación y la pobreza o volver al modelo populista”. Incluso, cantó con la militancia y firmó libros.
El operativo de seguridad había modificado los planes originales de la “caminata”, acordonando a los manifestantes opositores y luego liberando a los oficialistas para que se acercaran al vehículo donde habló el jefe de Estado, conteniendo así la tensión.
Mensaje a empresarios
Antes de la visita a la capital, el Presidente estuvo al mediodía en San Rafael para participar del tradicional Almuerzo de las Fuerzas Vivas, organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria, ante casi 1.000 empresarios y dirigentes políticos.
Desde el escenario, Milei volvió a cargar contra el kirchnerismo y aseguró que Mendoza es “la prueba de la libertad”. En su discurso, calificó la situación actual como un “momento bisagra” y enfatizó que “la salida es abrazar las ideas de la libertad”, destacando el potencial productivo de la provincia. Antes los empresarios, el mandatario había advertido que “estamos cerca de tirar a la basura todo lo que hemos logrado”.
El Presidente también hizo hincapié en la necesidad de cambios estructurales y reformas económicas que solo podrían lograrse con un eventual cambio en la composición del Congreso tras las elecciones del 26 de octubre. La partida de Milei hacia el aeropuerto provincial se concretó antes de las 19, poniendo fin a una jornada marcada por la polarización y la multitud en las calles mendocinas.
En la previa del discurso del jefe de Estado, el titular de la Cámara de Comercio de San Rafael, Gabriel Brega, pidió medidas “urgentes y estructurales” para evitar el colapso de la producción mendocina. “Nuestras industrias, atraviesan un momento complejo”, aseguró.