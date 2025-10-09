Secciones
Política

Milei celebró el swap con Estados Unidos por U$S20.000 millones y elogió la gestión de Luis Caputo

A través de sus redes sociales, el mandatario argentino destacó la visión y el liderazgo de Donald Trump.

Javier Milei. Javier Milei.
Hace 19 Min

El presidente de la Nación, Javier Milei, celebró este jueves la activación del swap con Estados Unidos por U$S20.000 millones y destacó la gestión que llevó adelante el ministro de Economía, Luis Caputo

En su cuenta de la red social X (antes llamada Twitter), el mandatario agradeció a Scott Bessent y a Donald Trump por su "visión y liderazgo firme". "Juntos, como aliados más cercanos, construiremos un hemisferio de libertad económica y prosperidad. Trabajaremos arduamente cada día para brindar oportunidades a nuestra gente", sostuvo.

Auxilio financiero: Estados Unidos confirmó el swap por U$S20.000 millones con Argentina

Auxilio financiero: Estados Unidos confirmó el swap por U$S20.000 millones con Argentina

En otro mensaje, el jefe de Estado elogió a Caputo. "Lejos, el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina. ¡Viva la libertad carajo! Fin", escribió.

Por su parte, el titular de Hacienda  le agradeció a Scott Bessent por "su apoyo inquebrantable a nuestro país". 

"Gracias por su gran compromiso y el de todo el equipo en el Tesoro, al cual le estoy profundamente agradecido por sus incansables esfuerzos, profesionalismo, y su dedicación demostrada durante nuestras reuniones en Washington", dijo.

Qué es un swap, la herramienta que anunció el Tesoro de EEUU para ayudar a la Argentina

Qué es un swap, la herramienta que anunció el Tesoro de EEUU para ayudar a la Argentina

Acto seguido, señaló que "esta semana de arduo trabajo ha establecido una base sólida para los objetivos mutuos que nos hemos fijado".

"Espero con entusiasmo nuestra reunión la próxima semana, en la que continuaremos trabajando con el mismo espíritu de determinación y colaboración para lograr nuestros objetivos comunes", finalizó.

Temas Estados Unidos de AméricaRepública ArgentinaDonald TrumpLuis CaputoJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas
1

Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans
2

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires
3

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira
4

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira

Revelaron el último pedido que le hizo Miguel Ángel Russo a su familia antes de morir
5

Revelaron el último pedido que le hizo Miguel Ángel Russo a su familia antes de morir

Allanan la residencia de José Luis Espert en medio de investigación por lavado de dinero
6

Allanan la residencia de José Luis Espert en medio de investigación por lavado de dinero

Más Noticias
Desde el Ejecutivo aseguran que la provincia no operará la Terminal de Ómnibus: se planifica un proceso de transición

Desde el Ejecutivo aseguran que la provincia no operará la Terminal de Ómnibus: se planifica un proceso de transición

Allanaron la casa y el despacho de José Luis Espert por la causa de los aportes de Fred Machado

Allanaron la casa y el despacho de José Luis Espert por la causa de los aportes de "Fred" Machado

Allanan la residencia de José Luis Espert en medio de investigación por lavado de dinero

Allanan la residencia de José Luis Espert en medio de investigación por lavado de dinero

“No hay amparo para nadie”: Gerónimo Vargas Aignasse salió al cruce de Sánchez por el caso Alberdi

“No hay amparo para nadie”: Gerónimo Vargas Aignasse salió al cruce de Sánchez por el caso Alberdi

Soledad Molinuevo, a Jaldo: “Tengo los pies lastimados de tanto caminar; él solo va a actos masivos”

Soledad Molinuevo, a Jaldo: “Tengo los pies lastimados de tanto caminar; él solo va a actos masivos”

Parque La Hoya: así avanza la obra que combinará naturaleza, deporte y cultura en Yerba Buena

Parque La Hoya: así avanza la obra que combinará naturaleza, deporte y cultura en Yerba Buena

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

La élite azucarera monopoliza los cargos

La élite azucarera monopoliza los cargos

Comentarios