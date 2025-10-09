Milei celebró el swap con Estados Unidos por U$S20.000 millones y elogió la gestión de Luis Caputo

El presidente de la Nación, Javier Milei, celebró este jueves la activación del swap con Estados Unidos por U$S20.000 millones y destacó la gestión que llevó adelante el ministro de Economía, Luis Caputo.
En su cuenta de la red social X (antes llamada Twitter), el mandatario agradeció a Scott Bessent y a Donald Trump por su "visión y liderazgo firme". "Juntos, como aliados más cercanos, construiremos un hemisferio de libertad económica y prosperidad. Trabajaremos arduamente cada día para brindar oportunidades a nuestra gente", sostuvo.
Thank you @secscottbessent for your strong support for Argentina, and thank you President Donald Trump @realDonaldTrump for your vision and powerful leadership. Together, as the closest of allies, we will make a hemisphere of economic freedom and prosperity. We will work hardâ¦ https://t.co/IsYB1PDVFW— Javier Milei (@JMilei) October 9, 2025
En otro mensaje, el jefe de Estado elogió a Caputo. "Lejos, el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina. ¡Viva la libertad carajo! Fin", escribió.
Por su parte, el titular de Hacienda le agradeció a Scott Bessent por "su apoyo inquebrantable a nuestro país".
"Gracias por su gran compromiso y el de todo el equipo en el Tesoro, al cual le estoy profundamente agradecido por sus incansables esfuerzos, profesionalismo, y su dedicación demostrada durante nuestras reuniones en Washington", dijo.
Acto seguido, señaló que "esta semana de arduo trabajo ha establecido una base sólida para los objetivos mutuos que nos hemos fijado".
"Espero con entusiasmo nuestra reunión la próxima semana, en la que continuaremos trabajando con el mismo espíritu de determinación y colaboración para lograr nuestros objetivos comunes", finalizó.