Claves del acuerdo para un alto el fuego en Gaza

SHARM EL SHEIJ, Egipto.- El acuerdo que alcanzaron Israel y Hamas sobre la primera fase de un alto el fuego en Gaza, prevé la liberación de los rehenes israelíes que siguen con vida a cambio de la excarcelación de cerca de 2.000 palestinos tras dos años de guerra, entre otras medidas.
Qatar, que medió en la negociación junto con Egipto, Estados Unidos y Turquía, informó que se alcanzó “la primera fase del acuerdo para el cese el fuego en Gaza, que conducirá al fin de la guerra, la liberación de rehenes israelíes y presos palestinos, y la entrada de ayuda humanitaria”.
El mandatario estadounidense Donald Trump anunció en su red social Truth Social que “TODOS los rehenes serán liberados pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada, como los primeros pasos hacia una paz fuerte, duradera y eterna”.
La portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian, subrayó que el alto el fuego en Gaza empezará “en las 24 horas” siguientes a la reunión del gabinete de seguridad. Esto es lo que sabemos del acuerdo alcanzado en Egipto.
Intercambio de cautivos
Una fuente de Hamas precisó que el acuerdo contempla la liberación de 20 rehenes israelíes vivos a cambio de la excarcelación de 2.000 palestinos presos en cárceles israelíes: 250 condenados a cadena perpetua y otros 1.700 detenidos por Israel desde el 7 de octubre de 2023.
El intercambio debería ocurrir dentro de las primeras 72 horas de implementación del alto el fuego. Trump apuntó al lunes como fecha de liberación de los rehenes.
Soldados por alimentos
El acuerdo prevé también el “retiro programado de las tropas israelíes”, junto con la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, sumida en la hambruna. Más de 150 camiones con ayuda partieron ya de Egipto rumbo a Gaza, informó la Media Luna Roja egipcia. Una fuente de Hamas calcula que al menos 400 camiones de ayuda entrarán a diario en Gaza durante los primeros cinco días. También prevé el “regreso de las personas desplazadas” al sur de la Franja de Gaza a Ciudad de Gaza y otras localidades del norte del territorio palestino, añadió este dirigente.
Una lista controvertida
Hamas pidió a Trump que presione a Israel para que aplique plenamente el acuerdo en lo que le concierne.
Un tema clave de las negociaciones es la lista de presos palestinos que Hamas quiere incluir en el canje. Una portavoz del gobierno israelí dijo que Marwan Barghuti, prominente miembro de Fatah, facción palestina rival de Hamas, no es parte del intercambio. “Lo que les puedo decir en este momento es que no será parte de esta liberación”, aseguró.
Barghuti está encarcelado en Israel desde hace más de 20 años y purga cadena perpetua por su rol en atentados antiisraelíes, pero goza de una gran popularidad en las encuestas sobre personalidades palestinas.
Pendientes
El plan de 20 puntos popuesto por Trump, que sirvió de base para las negociaciones, estipula el desarme de Hamas y que Gaza sea gobernada después de la guerra por una autoridad de transición encabezada por él mismo. Estas cuestiones no han sido abordadas aún.
El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, expresó ayer su esperanza de que el acuerdo pueda conducir al establecimiento de un Estado palestino independiente.
Próximas etapas
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y los miembros de su coalición de gobierno están en contra de la solución de dos Estados. La oficina de Netanyahu afirmó que el acuerdo para garantizar la liberación de los rehenes en Gaza solo entrará en vigor tras recibir la aprobación de su gabinete. “Contrariamente a lo que informan los medios de comunicación árabes, la cuenta atrás de 72 horas sólo comenzará una vez que el acuerdo sea aprobado en la reunión del gabinete, prevista para la tarde”, afirmó el despacho de Netanyahu en un comunicado.
El gobierno de Netanyahu es una frágil coalición liderada por su partido Likud, que depende de otras formaciones de ultraderecha.
El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, un aliado clave del partido Sionismo Religioso, ya adelantó que no respaldará el acuerdo.
Rechazo en Israel: ministro ultraderechista, contra el pacto
El ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, adelantó que votará contra el acuerdo con Hamas. “El corazón de todos nosotros se llena de alegría... por el hecho de que se espera que todos los rehenes vuelvan... Sin embargo... la liberación de miles de terroristas, incluyendo 250 asesinos que se supone serán liberados de prisión, es un precio alto e insoportable”.
Garantías: la guerra terminó, dicen los mediadores
El negociador jefe de Hamas afirmó en televisión que el movimiento islamista palestino obtuvo garantías de Estados Unidos y otros mediadores de que la guerra con Israel en la Franja de Gaza terminó.
“Recibimos garantías de los mediadores hermanos y de la administración de Estados Unidos confirmando que la guerra llegó a su final”, declaró Khalil al Hayya en el canal Al Jazeera.
Próxima fase: Trump anuncia que habrá un “desarme”
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el desarme será parte de la segunda fase del acuerdo sobre Gaza, en un contexto en el que Israel insiste en que Hamas debe entregar sus armas.
“No voy a hablar sobre eso porque ustedes más o menos saben qué es la fase dos. Pero... habrá un desarme”, dijo Trump a reporteros durante una reunión de su gabinete.