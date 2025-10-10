¿Quién gana y quién pierde con el pacto Hamas-Israel?

La Corte Penal Internacional emitió una orden de detención contra Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Galant, acusados de crímenes de guerra en Gaza y Cisjordania. Los dirigentes de algunos gobiernos occidentales de Alemania, Francia, Gran Bretaña, Canadá y Australia, entre otros, han presionado a Israel para que ponga fin a su guerra, ya sea con sanciones a algunos ministros extremistas del gobierno, revisando los acuerdos comerciales y militares con Israel, reconociendo el Estado palestino y planteando la “solución de los dos Estados” como una opción.