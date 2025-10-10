¿Quién gana y quién pierde con el pacto Hamas-Israel?

EL CAIRO, Egipto.- El sueño de soberanía gazatí se pone en riesgo con el plan de Donald Trump de tutelar la Franja mediante representantes extranjeros. Ahora, la tregua obliga a Israel a replantearse sus cálculos y prioridades, lo mismo que al grupo islamista Hamas, que puede abandonar su anhelo de gobernar la Franja.
El ataque lanzado por Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023 -en el que murieron 1.200 personas y otras 251 fueron capturadas- puso a Israel ante un hecho sin precedentes. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu pronunció un discurso en el que afirmó: “Hamas ha lanzado una batalla brutal y despiadada... vengaremos este oscuro día”. Además, prometió convertir en escombros “esa ciudad maligna”, la capital de Gaza.
Ganancias
Israel fue capaz de convertir el atentado del 7 de octubre en una oportunidad a nivel regional. Algunos creen que la reacción al atentado y la lucha en más de un frente, (contra Hezbollah en Líbano o los hutíes en Yemen, e incluso Irán más tarde), creó un desequilibrio de poder a favor de Israel. En esa línea aparece la eliminación de líderes militares y políticos gazatíes; altos dirigentes de la Guardia Revolucionaria iraní y científicos nucleares.
Israel logró demostrar superioridad militar y tecnológica, especialmente en los frentes exteriores, y crear una disuasión psicológica frente a Hezbollah y los partidarios iraníes del régimen
El acuerdo pone fin al dominio de Hamas en la Franja, entrega el gobierno a un órgano tecnocrático independiente y mantiene zonas bajo control israelí. A cambio, Hamas consiguió frenar el plan para desplazar a los palestinos de la Franja y convertirla en un producto turístico, como proponía Trump, e impedir los asentamientos en el norte de la Franja de Gaza. Además, mostró su capacidad para sobrevivir y adaptarse a nivel militar a la evolución de la batalla, luchando y hasta reclutando nuevos combatientes.
Pérdidas
La oposición y las familias de los cautivos están furiosas por la incapacidad del Ejército para recuperar a los rehenes. Afirman que es una decisión política de Netanyahu, a quien acusan de “jugar” con la vida de los rehenes.
Israel no ha logrado eliminar a Hamas, lo que contradice los objetivos de guerra anunciados por Netanyahu, según el analista de asuntos árabes Tzvi Yehezkeli.
La Corte Penal Internacional emitió una orden de detención contra Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Galant, acusados de crímenes de guerra en Gaza y Cisjordania. Los dirigentes de algunos gobiernos occidentales de Alemania, Francia, Gran Bretaña, Canadá y Australia, entre otros, han presionado a Israel para que ponga fin a su guerra, ya sea con sanciones a algunos ministros extremistas del gobierno, revisando los acuerdos comerciales y militares con Israel, reconociendo el Estado palestino y planteando la “solución de los dos Estados” como una opción.
El giro de la opinión pública global es una gran pérdida para la posición del Estado de Israel.
Su Gobierno está acusado de cometer un genocidio contra la población palestina tras asesinar a más de 67.000 gazatíes, someterles a un estado de hambruna, bloquear la entrada y salida del enclave y no permitir el acceso de ayuda humanitaria.
Regreso a casa
Tres argentinos
Según los términos del acuerdo, la liberación de los israelíes que aún están cautivos en Gaza podría concretarse entre el lunes y el martes e incluiría a 20 rehenes con vida, entre ellos tres argentinos: David y Ariel Cunio, y Eitan Horn. También se espera la restitución del cuerpo de Lior Rudaeff, asesinado durante el ataque del 7 de octubre de 2023.
Padre, esposo y actor
David Cunio, actor de 34 años, participó en el filme Youth, presentado en el Festival de Berlín. Fue secuestrado junto a su esposa, Sharon Aloni-Cunio, y sus mellizas, Emma y Julie, durante el ataque al kibutz Nir Oz. Sharon y las niñas recuperaron la libertad en noviembre de 2023, tras una tregua mediada por Qatar y Estados Unidos. Tras el anuncio del nuevo acuerdo, Sharon escribió en Instagram: “Emma y Julie, papá vuelve a casa”, acompañando el mensaje con una foto familiar.
El hermano menor
Hermano menor de David, Ariel Cunio, de 27 años, también fue secuestrado en el kibutz Nir Oz, una de las comunidades más devastadas por el ataque, donde uno de cada cuatro habitantes fue asesinado o tomado como rehén. Su pareja, Arbel Yehud, recuperó la libertad en enero de 2025.
Esperanza y cautela
Otro de los argentinos, Eitan Horn, de 38 años, trabajaba en programas de acompañamiento y educación juvenil. Residente en la zona de Kfar Saba, fue secuestrado mientras visitaba a su hermano Iair, quien fue liberado en febrero pasado. Su padre, Itzik Horn, sobreviviente del atentado a la AMIA, se mostró cauto: “Hasta que no vea a Eitan subir a los vehículos de la Cruz Roja, no voy a creer. Si este pacto lo trae de vuelta, le doy el Nobel de la Paz a Trump con mis propias manos”.