Una tucumana explica cómo es el plan de paz de Trump para poner fin a la guerra en Gaza

Blair, Europa y la disputa por un Estado palestino

En el entramado político, Tony Blair tendrá un papel central como supervisor del cumplimiento del acuerdo. Su tarea será coordinar una “mesa de paz” que funcionará como gobierno transitorio hasta que puedan celebrarse elecciones palestinas. Este punto, sin embargo, vuelve a poner sobre la mesa un conflicto histórico: Israel se opone a la creación de un Estado palestino, mientras que países europeos como Francia y España ya han reconocido su existencia. “Esa tensión divide incluso a Europa y es uno de los mayores desafíos de este proceso”, señaló.