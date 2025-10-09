Secciones
Punto por punto: así es el plan de paz de Trump para poner fin al conflicto en Gaza

Según el comunicado, Israel firmó junto a todas las partes involucradas la versión final del documento que establece las condiciones para el cese del fuego y el inicio de la reconstrucción del enclave palestino.

EL ANUNCIO. Donald Trump, rodeado de funcionarios de su gobierno, habló en la Casa Blanca. EL ANUNCIO. Donald Trump, rodeado de funcionarios de su gobierno, habló en la Casa Blanca. REUTERS
Hace 1 Hs

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel y el grupo Hamas alcanzaron un acuerdo de intercambio de rehenes y prisioneros, dentro de la primera fase de un plan de paz global de 20 puntos destinado a poner fin a la guerra en Gaza.

Gaza como zona “libre de terrorismo”

El primer punto del plan indica que Gaza deberá transformarse en una zona desradicalizada y libre de terrorismo, con el fin de que no represente una amenaza para sus vecinos.

El segundo punto compromete a la comunidad internacional a reconstruir la Franja en beneficio de su población civil, devastada tras dos años de conflicto.

El tercer punto fija una condición inmediata: si ambas partes ratifican el acuerdo, la guerra terminará de manera inmediata. En paralelo, Israel retirará sus tropas hacia una línea acordada para permitir la liberación de los cautivos y congelar las operaciones militares.

La liberación de rehenes y prisioneros

Uno de los ejes del plan es el intercambio humanitario. Dentro de las 72 horas posteriores a la aceptación del acuerdo, todos los rehenes —vivos o fallecidos— serán devueltos.

A cambio, Israel liberará a 250 prisioneros condenados a cadena perpetua y a 1700 gazatíes detenidos desde octubre de 2023, incluidas mujeres y niños.

Por cada rehén fallecido que sea entregado, Israel devolverá los restos de 15 palestinos.

Amnistía y salida segura para los combatientes de Hamas

El sexto punto establece que los combatientes de Hamas que entreguen sus armas y acepten la coexistencia pacífica recibirán amnistía.

Aquellos que deseen abandonar Gaza contarán con paso seguro hacia terceros países.

Ayuda humanitaria inmediata y control internacional

A partir de la firma, la ayuda humanitaria ingresará de inmediato en Gaza, con volúmenes equivalentes o superiores a los del acuerdo del 19 de enero de 2025.

Esta asistencia incluirá alimentos, medicinas y reparación de infraestructura esencial.

Según el octavo punto, la distribución estará a cargo de la ONU, la Cruz Roja y otras organizaciones neutrales, y el cruce de Rafah se abrirá bajo el mismo mecanismo humanitario anterior.

Una “Junta de Paz” presidida por Trump

El noveno punto crea una administración provisional en Gaza: un comité tecnocrático palestino apolítico, supervisado por una “Junta de Paz” encabezada por Donald Trump, junto al ex primer ministro británico Tony Blair y otros líderes internacionales.

Este organismo gestionará la reconstrucción hasta que la Autoridad Palestina esté en condiciones de asumir el control del territorio.

Reconstrucción y desarrollo económico

El décimo punto introduce un plan económico de Trump para “reconstruir y revitalizar Gaza”, diseñado por expertos en desarrollo urbano de Medio Oriente.

El undécimo establece una zona económica especial con tarifas preferenciales y acuerdos de acceso comercial con países participantes.

El duodécimo garantiza que nadie será obligado a abandonar Gaza, aunque quienes deseen emigrar podrán hacerlo con derecho de retorno.

El fin del papel político de Hamas

El punto trece es clave: Hamas y otras facciones renuncian a cualquier rol político en el futuro gobierno de Gaza.

Su arsenal militar será destruido bajo supervisión internacional, con un programa de recompra de armas y reintegración social financiado por donantes externos.

El punto catorce suma la participación de socios regionales que garanticen el cumplimiento del acuerdo y eviten el resurgimiento del terrorismo.

Fuerza Internacional de Estabilización y retiro israelí

El punto quince prevé el despliegue inmediato de una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF) en Gaza, encargada de entrenar a la policía local y cooperar con Egipto e Israel en el control fronterizo.

El punto dieciséis compromete a Israel a no ocupar ni anexar Gaza, iniciando una retirada progresiva que se completará una vez consolidada la seguridad interna.

Camino hacia un Estado palestino

El punto dieciocho impulsa un diálogo interreligioso basado en la tolerancia y la convivencia.

El punto diecinueve plantea que, si la Autoridad Palestina cumple con las reformas y la reconstrucción avanza, podrán darse las condiciones para un futuro Estado palestino.

Finalmente, el punto veinte establece que Estados Unidos promoverá un nuevo diálogo político entre israelíes y palestinos para consolidar “una coexistencia pacífica y próspera”.

Un horizonte de paz incierto pero posible

Aunque el plan representa el mayor acercamiento diplomático entre Israel y Hamas desde 2023, expertos advierten que su implementación enfrenta enormes desafíos, especialmente en torno al desarme de Hamas y la transición política en Gaza.

Sin embargo, Trump aseguró que su propuesta “marca el comienzo de una nueva era de paz y prosperidad para Medio Oriente”.

