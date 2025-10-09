Secciones
Israel anunció que "todas las partes" firmaron un acuerdo para la tregua en Gaza y la liberación de los rehenes

Según la oficina del Primer Ministro Benjamin Netanyahu, el acuerdo para la liberación de rehenes solo entrará en vigor tras la aprobación de sus ministros.

El personal de emergencias palestino celebrael anucio de que Israel y Hamas acordaron la primera fase de un alto el fuego en Gaza. (Foto: REUTERS/Ebrahim Hajjaj). El personal de emergencias palestino celebrael anucio de que Israel y Hamas acordaron la primera fase de un alto el fuego en Gaza. (Foto: REUTERS/Ebrahim Hajjaj).
Hace 1 Hs

Israel anunció que "todas las partes" han firmado en Egipto la primera fase de un acuerdo con Hamás para un cese al fuego en Gaza y la liberación de rehenes israelíes a cambio de la excarcelación de prisioneros palestinos. El gobierno israelí deberá aprobar el acuerdo para que entre en vigor.

La portavoz del Gobierno israelí, Shosh Bedrosian, declaró a la prensa que "el borrador final de la primera fase ha sido firmado esta mañana en Egipto por todas las partes para liberar a todos los rehenes".

Según la oficina del Primer Ministro Benjamin Netanyahu, el acuerdo para la liberación de rehenes solo entrará en vigor tras la aprobación de sus ministros, quienes se reunirán tras una sesión previa del gabinete de seguridad. Bedrosian también afirmó que el alto el fuego en Gaza comenzaría "en las 24 horas siguientes" a la reunión del gabinete de seguridad.

Coincidiendo con el anuncio, la Media Luna Roja egipcia informó que 153 camiones con ayuda humanitaria se dirigen a la Franja de Gaza, incluyendo envíos de la ONU, Qatar y la propia Media Luna Roja.

Los detalles del acuerdo

El acuerdo contempla la liberación de 20 rehenes israelíes vivos a cambio de la excarcelación de 1950 palestinos presos en cárceles israelíes, que incluyen 250 condenados a cadena perpetua y 1700 detenidos desde el 7 de octubre de 2023.

Una fuente de Hamás cercana a la negociación, dijo que el intercambio debería ocurrir dentro de las primeras 72 horas de la implementación del alto el fuego.

El plan de 20 puntos que sirvió de base para las negociaciones, y que fue presentado por Trump, incluía el desarme de Hamás y la gobernanza de Gaza por una autoridad de transición. Estos temas no se abordaron en el acuerdo actual.

