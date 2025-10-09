Israel anunció que "todas las partes" firmaron un acuerdo para la tregua en Gaza y la liberación de los rehenes

Según la oficina del Primer Ministro Benjamin Netanyahu, el acuerdo para la liberación de rehenes solo entrará en vigor tras la aprobación de sus ministros, quienes se reunirán tras una sesión previa del gabinete de seguridad. Bedrosian también afirmó que el alto el fuego en Gaza comenzaría "en las 24 horas siguientes" a la reunión del gabinete de seguridad.