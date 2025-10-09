Israel y Hamás acordaron un alto el fuego y la liberación de rehenes en Gaza

En Gaza, devastada tras dos años de bombardeos, los palestinos celebraron con gritos, aplausos y bailes el anuncio del alto el fuego. “A pesar de todos los muertos y la pérdida de seres queridos, hoy estamos felices. A pesar de la tristeza y a pesar de todo, estamos felices”, expresó Ayman al Najjar, habitante de Jan Yunis.